سابك السعودية تسجل 6.9 مليارات دولار خسائر في 2025

أعلنت ‌الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -اليوم الأربعاء- تسجيل خسارة صافية قدرها 25.78 مليار ريال (6.87 مليارات دولار) لعام 2025، مقارنة بصافي ربح 1.54 مليار ريال في العام السابق، نتيجة انخفاض قيمة الأصول وخسائر مرتبطة بتصفية وحدات في أوروبا والأمريكتين.

وأوضح عبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته والذي عمل في الشركة لمدة 40 عاما، أن مصانع سابك لم تتأثر سلبا بالسلامة حتى الآن، رغم استمرار تصاعد الهجمات الإقليمية من إيران ردا على حرب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وسجلت إيرادات الشركة انخفاضا بنسبة 1% لتصل إلى 116.53 مليار ريال، بينما بلغ متوسط تقديرات المحللين في مجموعة بورصات لندن صافي دخل متوقع قدره 1.8 مليار ريال، مما يشير إلى فجوة كبيرة عن النتائج الفعلية.

وفي الربع الرابع، تكبدت الشركة المملوكة بنسبة 70% لشركة أرامكو للنفط، خسارة صافية قدرها 5.62 مليارات ريال مقابل 510 ملايين ريال في الفترة نفسها من 2024.

رئيس تنفيذي جديد وخطط مستقبلية

وأعلنت سابك عن تقاعد الفقيه في نهاية مارس/ آذار الجاري، على أن يخلفه فيصل بن محمد الفقير بداية من أبريل/ نيسان المقبل، والذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس الأول لشؤون السوائل والمواد الكيميائية في أرامكو السعودية.

كما كشفت الشركة عن صافي دخل معدل قدره 550 مليون دولار لعام 2025، مقارنة بـ1.57 مليار دولار في 2024، مع خطط لاستثمار رأسمالي بين 3.5 و4 مليارات دولار خلال 2026، وتركيز على المناطق المتميزة من حيث التكلفة وسلاسل القيمة، وتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 9 مليارات ريال سعودي.