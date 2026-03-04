الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار ‌الذهب أكثر من 1% -اليوم الأربعاء- لتصعد من أدنى ⁠مستوى لها في ⁠أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة، في وقت أدى تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي ⁠إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 5154.4 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير.

وصعدت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.8% إلى 5162.6 دولارا، بعدما كانت قد ارتفعت أكثر من 1% في التعاملات المبكرة.

وانخفض الذهب -أمس الثلاثاء- بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير/شباط الماضي، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، وسط تزايد القلق بشأن التضخم بسبب ‌مخاوف من

احتمال استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك "أعتقد أنه لن يكون من المستغرب أن يتجاهل الذهب هذا على مدار عدة أيام لأنه يميل إلى اتباع مساره الخاص ويبقى مرنا بغض النظر عن أداء الدولار".

وزادت أسعار النفط والغاز العالمية مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق ⁠الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وهاجمت ⁠طهران سفنا ومنشآت طاقة، وأوقفت الملاحة في الخليج، في حين أوقفت قطر والعراق الإنتاج.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية مع تفاقم مخاوف المستثمرين حيال التضخم بسبب تعطل إمدادات الطاقة من الشرق ⁠الأوسط.

وقال المحلل في "أو سي بي سي" كريستوفر وونج "أدى ارتفاع أسعار النفط… إلى زيادة المخاوف ⁠حيال التضخم وتعقيد التوقعات بشأن التيسير النقدي".

ووفقا ⁠لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إيه" المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل الذي ‌يستمر يومين في 18 مارس/آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: