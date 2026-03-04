إسرائيل: 3 مليارات دولار خسائر الاقتصاد جراء حرب إيران أسبوعيا

قالت وزارة المالية الإسرائيلية -اليوم ⁠الأربعاء- إن ⁠الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران قد تتجاوز 9 مليارات شيكل (2.9 مليار دولار) ⁠أسبوعيا.

وتشير التقديرات إلى خسائر اقتصادية بنحو 9.4 مليارات شيكل في ظل القيود الحالية ذات ⁠المستوى "الأحمر" التي تفرضها إسرائيل، والتي تحد من التنقل إلى أماكن العمل وتتسبب في إغلاق المدارس، بالإضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط.

وطلبت الوزارة من ‌قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى المستوى "البرتقالي" وهو أقل صرامة على أماكن العمل مقارنة بالمستوى "الأحمر". وفي هذه الحالة، ستصل الخسائر الاقتصادية إلى 4.3 مليارات

شيكل أسبوعيا.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران يوم السبت، مما أدى إلى موجة ⁠من الضربات الإيرانية نحو ⁠إسرائيل والشرق الأوسط، وتعطيل صادرات الطاقة من دول الخليج.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحملة قد تستمر لأسابيع.

وستبقى المدارس في إسرائيل ⁠مغلقة هذا الأسبوع، في حين منعت التجمعات وحظرت معظم أنشطة القوى العاملة باستثناء ⁠الخدمات الأساسية، إذ يعمل غالبية الموظفين ⁠من منازلهم.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي -الذي تضرر إلى حد ما بالحرب على غزة، نموا 3.1 % في 2025، وسط توقعات سابقة بأن يتجاوز النمو 5% في 2026.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قدّر كلفة حرب مماثلة لتلك المعلنة اليوم، لكنه أقر بأن هذه الكلفة تبقى مرشحة للارتفاع بشكل كبير.

ويبقى الضغط الأكبر في كيفية إدماج هذا الإنفاق الفوري على الحرب في موازنة 2026 وسط حساسية سياسية وقانونية مرتبطة بموعد إقرار الموازنة.

ونقلت غلوبس عن سموتريتش قبل أيام قوله إن العجز "سيكون أكثر من 3.9%"، مما يعني عمليا تجاوز الهدف الذي وضعته وزارة المالية في مشروع موازنة 2026.

كما قدّمت صحيفة كالكالست مؤخرا زاوية أكثر تفصيلا حول "آلية التمويل" داخل الموازنة وخارجها، وحسب الصحيفة، خصصت وزارة المالية بالفعل 9 مليارات شيكل (نحو 2.9 مليار دولار) إضافية للأمن فوق 112 مليار شيكل كانت مرصودة سلفا في موازنة 2026، وهو ما يرفع موازنة الدفاع إلى 121 مليار شيكل "على الأقل" في الحد الأدنى.