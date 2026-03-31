تدابير طمأنة من "المركزي القطري".. السيولة خط الدفاع الأول لصد الصدمات

الدوحة – في توقيت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية وتزداد احتمالات انتقالها إلى الأسواق المالية، يتحرك مصرف قطر المركزي عبر حزمة أدوات نقدية تستهدف قبل كل شيء تحصين السيولة داخل الاقتصاد، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

ويرى خبراء مال واقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنها المصرف، أمس الاثنين، لا تعكس مجرد استجابة ظرفية، بل تمثل تدخلًا استباقيًا موجّهًا لضمان استمرار تدفق السيولة داخل النظام المصرفي، والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي في بيئة إقليمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.

وأشاروا، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أن هذه التدابير تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجهاز المصرفي يمتلك الأدوات الكفيلة بامتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إجراءات إضافية إذا ما تطلبت التطورات ذلك.

وتشمل الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مصرف قطر المركزي:

منح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفق السياسات الداخلية لكل بنك.

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، بهدف تحرير سيولة إضافية داخل القطاع المصرفي.

تسهيل عمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة.

إطلاق تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل تمتد حتى 3 أشهر لدعم إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك.

نهج وقائي

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد محلل الأسواق المالية أحمد عقل أن هذه الحزمة تندرج ضمن مقاربة قائمة على تعزيز السيولة قبل حدوث الاختلال، وليس بعده، مشددًا على أن جوهر هذه القرارات يتمثل في ضمان بقاء الأموال داخل الدورة الاقتصادية.

وأوضح أن التركيز الواضح على ضخ السيولة وتخفيف الأعباء التمويلية عن الأفراد والشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى منع انتقال الضغوط المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، عبر تقليص مخاطر التعثر وتعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين على الاستمرار.

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تستجيب لأزمة قائمة بقدر ما تسعى إلى منع تشكّلها من الأساس، عبر خلق هامش أمان نقدي يسمح بامتصاص أي صدمات محتملة دون اضطراب واسع في الأسواق.

إيجابية على المدى القصير

من جهته، يرى الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، بدر الإسماعيل، أن خفض الاحتياطي الإلزامي يمثل أحد أكثر الأدوات المباشرة في تحرير السيولة داخل النظام المصرفي، إذ يمنح البنوك قدرة أكبر على إعادة توظيف الأموال بدل تجميدها.

وأوضح أن الانتقال من نسبة 4.5% إلى 3.5% يعني فعليًا تحرير جزء من الودائع كان محتجزًا لدى البنك المركزي، ما ينعكس مباشرة في:

توسيع القدرة على الإقراض

تسهيل الوصول إلى التمويل

تنشيط الاستثمار والإنفاق

وأضاف أن هذه الآلية تكتسب أهمية خاصة في الفترات التي يحتاج فيها الاقتصاد إلى سيولة إضافية لدعم النشاط، مشيرًا إلى أن تأثيرها سيكون سريعًا وملموسًا على المدى القصير.

كما لفت إلى أن أدوات مثل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) تعزز هذا التوجه، إذ توفر للبنوك قناة تمويل فورية مقابل أصول مالية، ما يضمن استمرار تدفق السيولة دون انقطاع، ويحد من أي اختناقات محتملة في السوق النقدي.

تخفيف الضغوط المالية

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة، فادي أبو داوود، أن قرار تأجيل سداد القروض والفوائد يمثل تدخلًا مباشرًا للحفاظ على السيولة داخل القطاع الخاص، بدل سحبها لصالح القطاع المصرفي في توقيت حساس.

وأوضح أن هذه الخطوة تقلص الضغوط على المقترضين، وتمنح الشركات مساحة لإعادة ترتيب تدفقاتها النقدية، ما يقلل من احتمالات التعثر ويحد من انتقال المخاطر إلى البنوك.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمتلك ميزة إضافية تتمثل في قدرته على الاعتماد على مصادر تمويل داخلية، سواء عبر مصرف قطر المركزي أو جهاز قطر للاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة النظام المالي على الاستجابة دون الحاجة إلى اللجوء المكثف للأسواق الخارجية.

تحصين الاقتصاد

وفي السياق ذاته، قال الخبير المالي أشرف طه إن هذه الحزمة تعكس بوضوح استراتيجية قائمة على تحصين السيولة كركيزة للاستقرار الاقتصادي، وليس فقط كأداة فنية ضمن أدوات السياسة النقدية.

وأضاف أن أهمية هذه الإجراءات لا تكمن فقط في أثرها المباشر على السيولة، بل في الرسالة التي تبعثها إلى المستثمرين والشركات، والتي تؤكد استعداد الدولة للتدخل المبكر لضمان استمرارية الأعمال وحماية النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذه التدابير تسهم في:

الحفاظ على تدفق السيولة داخل السوق

تقليل الضغوط التشغيلية على الشركات

دعم استمرارية النشاط الاقتصادي

تعزيز الثقة لدى المستثمرين

الإبقاء على السيولة بالأسواق

ويُعد تأجيل أقساط القروض أحد أبرز الأدوات التي تستهدف بشكل مباشر إبقاء السيولة داخل الاقتصاد، إذ يمنع سحبها من الشركات في وقت تحتاج فيه إلى تمويل عملياتها التشغيلية.

ويشير طه إلى أن هذه الخطوة تتيح للشركات استخدام مواردها في:

دفع الرواتب

تمويل العمليات

الحفاظ على سلاسل التوريد

بدل توجيهها إلى سداد الالتزامات المالية، وهو ما يحافظ على دوران السيولة داخل الاقتصاد ويحد من التباطؤ.

ويرى أن هذه الإجراءات كافية في المرحلة الحالية لضمان الاستقرار، لكنها تظل جزءًا من إطار أوسع يتطلب متابعة مستمرة وتكيفًا مع تطورات المشهد، بما يضمن بقاء السيولة عند مستويات كافية لمواجهة أي صدمات مستقبلية.