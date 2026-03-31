الذهب يتجه لتسجيل أسوأ خسائر شهرية منذ 17 عاما

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، لكنها ما زالت تتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من 17 عاما، في ظل تحولات حادة تشهدها الأسواق العالمية بفعل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتداعياتها على أسعار الطاقة والسياسات النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4550 دولارا للأوقية بحلول الساعة السابعة و27 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.5% إلى 4580 دولارا، رغم استمرار الضغوط البيعية خلال مارس/ آذار.

ومنذ بداية الشهر، خسر المعدن النفيس أكثر من 13%، متجها نحو أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر 2008، رغم أنه لا يزال مرتفعا بنحو 5% خلال الربع الحالي بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5594 دولارا في 29 يناير/ كانون الثاني، ما يعكس تقلبات حادة في حركة السوق.

وقال محلل الأسواق في "كي سي إم تريد" تيم ووترر إن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الذهب كفرصة جذابة عند المستويات الحالية، موضحا أن "انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار وعمليات الشراء عند الانخفاضات ساه في دعم الأسعار بشكل محدود اليوم".

توقعات إيجابية

ويأتي هذا الأداء في وقت يتعزز فيه الدولار كملاذ آمن، مدفوعا بتوقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، إذ تشير بيانات الأسواق إلى استبعاد شبه كامل لخفض أسعار الفائدة هذا العام، على عكس التوقعات السابقة قبل اندلاع الحرب.

وفي المقابل، تبقى التوقعات بعيدة المدى إيجابية لدى بعض البنوك الكبرى، إذ يرى بنك "غولدمان ساكس" أن الذهب قد يصل إلى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مدعوما بتوجه البنوك المركزية نحو تنويع الاحتياطيات واستمرار السياسات النقدية التيسيرية لاحقا.

وفي الوقت ذاته، تواصل المعادن النفيسة الأخرى تحقيق مكاسب متفاوتة، ما يعكس حالة من التباين في أداء الأسواق، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية العالمية.

