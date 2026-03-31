اقتصاد العالم بمرمى النيران.. تداعيات حرب المضائق والسيطرة على خارك

لم يعد صدى المدافع في الشرق الأوسط مجرد شأن إقليمي معزول، بل تحول منذ 28 فبراير/شباط 2026 إلى زلزال اقتصادي يضرب شرايين النظام المالي والتجاري العالمي. فمع اندلاع المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، انتقل الصراع سريعاً من ساحات المعارك التقليدية إلى حرب اقتصادية هجينة، تستهدف نقاط الاختناق الإستراتيجية.

إن إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، بالتوازي مع التهديدات الأمريكية باحتلال جزيرة خارك النفطية الإيرانية، لم يقتصر تأثيره على إشعال أسعار الطاقة فحسب، بل امتد ليشل سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا الفائقة والأمن الغذائي. يستدعي هذا المشهد المعقد تفكيكاً هيكلياً دقيقاً لآثاره المتتالية، بدءا من مؤشرات الاقتصاد الكلي، مرورا بتفاوت مستويات الصدمة بين دول الخليج، وصولاً إلى قراءة تحليلية عميقة لخطابات الإدارة الأمريكية الأخيرة التي تعيد صياغة مفهوم "حرب الموارد".

صدمة الاقتصاد واختناق سلاسل التوريد

عشية اندلاع الجولة الجديدة من المواجهات، كان الاقتصاد العالمي يتلمس طريق التعافي التدريجي؛ حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى توقعات بنمو عالمي يبلغ 2.7% في عام 2026، مع آمال بارتفاعه إلى 2.9% في 2027 مدفوعاً بتراجع التضخم وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن آلة الحرب عصفت بهذه التوقعات، دافعة بالاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر عالميا، نحو مستنقع الركود التضخمي.

قفزت أسعار النفط الخام بشكل فوري لتتجاوز مستوى لتقترب من 120 دولار للبرميل، بينما ارتفع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز 4 دولارات، مسجلاً زيادة تفوق 25% خلال شهر واحد.

هذا الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، وضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق سياسي واقتصادي خانق مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث بدأت الأسر والشركات الأمريكية في تقليص إنفاقها، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% وفق المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ونتيجة لذلك، تبخرت توقعات المستثمرين بتخفيض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وسجلت الأسواق المالية مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، تراجعات حادة لتعكس حالة اليقين المفقود.

غير أن التحليل الأعمق يكشف أن الصدمة تتجاوز أسواق الطاقة التقليدية لتضرب عصب الثورة التكنولوجية العالمية، فقد أدى تعطل حركة الملاحة واستهداف البنى التحتية لأزمة هيكلية في إمدادات غاز الهيليوم، حيث تُعد قطر ثاني أكبر مصدر له عالمياً بتغطيتها نحو ثلث الطلب العالمي.

ومع توقف جزء من الإنتاج القطري إثر هجوم إيراني على مجمع رأس لفان شمالي قطر، ارتفع السعر الفوري للهيليوم بنسب تتراوح بين 35% و50% خلال أسبوع واحد.

ويلعب الهيليوم دوراً مفصلياً في صناعة أشباه الموصلات، إذ يستخدم في التبريد الخلفي لرقاقات السيليكون لضمان استقرار بنيتها البلورية خلال عمليات الحفر الجاف بالبلازما، وأي تذبذب حراري يؤدي إلى تلف الترانزستورات النانوية.

هذا النقص الحاد في إمدادات الهيليوم أطاح بالقيمة السوقية لشركات عملاقة مثل "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ"، اللتين خسرتا أكثر من 200 مليار دولار من قيمتهما، مما يهدد بإبطاء التقدم التكنولوجي العالمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب التكنولوجيا، برزت أزمة الأمن الغذائي كتهديد تضخمي موازٍ. فقد أدى توقف عبور مركب اليوريا والأسمدة عبر مضيق هرمز إلى إصدار الأمم المتحدة تحذيرات من انتقال العدوى لأسعار الغذاء العالمية، لتكتمل بذلك حلقة الصدمة الاقتصادية الكلية التي تجمع بين غلاء الطاقة، وندرة التكنولوجيا، وتضخم أسعار الغذاء.

الاقتصاد الإيراني ومأزق حرب الاستنزاف

تمثل الساحة الإيرانية الحلقة الأكثر تضررا من الناحية الهيكلية في هذا الصراع. فتاريخياً ساهمت إيران بإنتاج يتراوح بين 1.4 مليون برميل إلى 1.7 مليون برميل يومياً، ما يمثل نحو 4% من العرض العالمي، ويمثل المصدر شبه الوحيد لتمويل ميزانيتها العامة، إلا أن البنية التحتية النفطية الإيرانية تعاني منذ سنوات من نقص الاستثمارات وتهالك المعدات بسبب العقوبات الغربية المتراكمة.

مع استمرار الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تعرضت البنية لدمار واسع، وأصبحت الحدود الإيرانية مغلقة تماماً أمام حركة التصدير المنتظمة، مما أدى إلى تجفيف التدفقات النقدية الأجنبية بشكل شبه كامل.

وعلى الرغم من فقدانها للكثير من عتادها العسكري التقليدي وقدراتها الجوية والبحرية، تعتمد القيادة الإيرانية على إستراتيجية "الحرب غير المتماثلة"، والمتمثلة في شل حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز كأداة ضغط قصوى.

ويتجلى هذا التوجه في الشروط السبعة التي وضعتها طهران للتفاوض، والتي شملت مطالب تعجيزية كتقديم اعتذارات وتعويضات مالية ورفع كامل للعقوبات، مما يعكس رهاناً على عدم قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل فاتورة الإغلاق لفترات طويلة.

غير أن هذا الرهان يضع الاقتصاد الإيراني الداخلي المنهار أصلاً على حافة الانهيار الشامل، في ظل توقف عجلة الإنتاج والتصدير.

اقتصادات الخليج وتباين التحصين اللوجستي

أعاد إغلاق مضيق هرمز صياغة الحسابات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بطريقة تناقض المفاهيم الاقتصادية التقليدية، ففي حين يُفترض أن يدر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار مكاسب خيالية لدول الخليج، أدى العجز الفيزيائي عن إيصال الشحنات إلى الأسواق إلى "فك ارتباط" خطير بين السعر المرتفع وحجم الصادرات الفعلي.

ويمر عبر هرمز عادة ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ونحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع انهيار هذه التدفقات إلى مستويات تتراوح بين 10% و15% من الوضع الطبيعي، تواجه المنطقة خطر انكماش اقتصادي خلال عام 2026، بدلاً من النمو المتوقع.

يفرز التحليل الجيو-اقتصادي دول الخليج إلى فئتين متباينتين تماما، وذلك بناء على قدرتها على التكيف اللوجستي، واستخدام مسارات التصدير البديلة.

تزامن هذا الإعلان مع مضاربات محمومة في أسواق النفط بنصف مليار دولار سبقت تصريحه بدقائق، مما أدى إلى كبح جماح الأسعار ولو مؤقتاً.

ولتعزيز هذا الاختراق في الأسواق، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن خطة غير تقليدية تقضي برفع العقوبات مؤقتاً عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني العالق، والمخزن في الناقلات في عرض البحر.

إمدادات النفط ومعركة مضيق هرمز

الهدف من هذا الإجراء الأمريكي هو ضخ إمدادات هائلة تكفي لتغطية الطلب العالمي لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، مما يساهم في خفض الأسعار الفورية وتخفيف الضغط عن المستهلك الأمريكي والشركات التكنولوجية الكبرى.

إنها استراتيجية قائمة على "استخدام البراميل الإيرانية ضد الإيرانيين" لسحب ورقة الابتزاز النفطي من طهران، وإدارة عجلة الأسواق بمعزل عن استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقد بدأت مؤشرات نجاح هذه الخطة تلوح في الأفق مع إقدام شركة "ريلاينس إندستريز" النفطية الهندية العملاقة على شراء 5 ملايين برميل من النفط الإيراني كخطوة أولى.

في المقابل، تثير هذه المناورات قلقا عميقا في أروقة صنع القرار الإسرائيلي، إذ تشير التحليلات إلى مخاوف إسرائيلية من أن مسارعة ترمب نحو إعلان وقف إطلاق نار مبكر مع إيران لتحقيق مكاسب اقتصادية وانتخابية، قد يحرم إسرائيل من تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تدمير القدرات الإنتاجية والعسكرية الإيرانية بشكل لا رجعة فيه.

كما يحذر خبراء عسكريون من أن السيطرة الأمريكية على جزيرة خارك قد تتحول إلى فخ إستراتيجي، فبدلاً من تركيع طهران قد تتحول القوات الأمريكية إلى رهائن، وتتسع رقعة الصراع لتشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الحيوية في دول الخليج من قبل شبكات حلفاء إيران في المنطقة، مما يحيل صدمة الأسابيع إلى أزمة تضخمية وهيكلية تستمر لسنوات.

وبخلاصة، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يبقى مختطفاً بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان الممرات المائية الحيوية، فلقد أثبت إغلاق مضيق هرمز أن أمن الطاقة وأمن التكنولوجيا المتقدمة وجهان لعملة واحدة لا تنفصل.

وبينما تسعى الإدارة الأمريكية لترويض الأسواق عبر خليط من الردع العسكري والإفراج التكتيكي عن النفط الإيراني العائم، يبقى مستقبل التعافي الاقتصادي العالمي مرهونا بقدرة الأطراف على كبح جماح الانزلاق نحو حرب استنزاف إقليمية، قد تعيد هندسة سلاسل الإمداد العالمية بقوة الحديد والنار.