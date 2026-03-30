قطر للطاقة: بدأنا أول إنتاج للغاز في أكبر استثماراتنا في أمريكا

قالت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، إنها حققت أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة، ويتعلق الأمر بمشروع "غولدن باس" المشترك بين الشركة القطرية وشركة إكسون موبيل الأمريكية، ويمهد هذا الإنتاج الطريق لتصدير أول شحنة من المشروع في المنشأة الواقعة بمنطقة سابين باس في ولاية تكساس.

وأوضحت قطر للطاقة، في بيان لها، أن بدء الإنتاج في "غولدن باس" سيكون من خط الإنتاج الأول في المشروع من أصل ثلاثة خطوط، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز المسال من المشروع في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن هذا الإنتاج "يحمل أهمية بالغة، حيث يمثل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية".

توقيت بالغ الأهمية

وأضاف الكعبي "تأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم".

ويعد مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال جزءا من إستراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات شركة "قطر للطاقة" حول العالم، والتي أعلنت في العام 2018 خطتها لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي.

وكانت "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل" قد أعلنتا في العام 2019 عن قرارهما استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشروع تصدير الغاز من مشروع "غولدن باس"، والذي تمتلك فيه الشركة القطرية 70%، والشركة الأمريكية النسبة المتبقية.