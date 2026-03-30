الأردن: إجراءات لترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق بسبب الظروف الراهنة

أصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قرارا يقضي بتشديد إجراءات ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة، وفق ما أوردت وكالة (بترا) الرسمية.

وبموجب القرار:

تم منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية فقط، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام.

إلغاء جميع الاستثناءات والموافقات السابقة المتعلقة بهذا الشأن، في خطوة تهدف إلى الحد من النفقات التشغيلية.

إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، باستثناء الحالات الضرورية التي تتطلب موافقة مسبقة من رئيس الوزراء

وقف استضافة الوفود الرسمية خلال الفترة ذاتها.

وفي إطار إجراءات تقليل استهلاك الطاقة، شمل القرار أيضا:

منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة التشغيل العام.

وكلفت الحكومة ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير دورية حول أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء التطبيق.

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل بسياسات ترشيد الإنفاق المعتمدة سابقا من قبل مجلس الوزراء، بما يعزز الانضباط المالي ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة في المرحلة الحالية.