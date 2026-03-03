تعرف على تكلفة مائدة رمضان 2026 في 10 دول عربية

تواجه الأسر في العالم العربي موسما استهلاكيا ثقيلا، في شهر رمضان في ظل أزمات معيشية متفاوتة بين بلد وآخر، من تراجع الدخل وضعف فرص العمل إلى ضغوط التضخم وارتفاع كلفة السلع والخدمات، بما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية.

تستعرض الجزيرة نت من خلال شبكة مراسليها أسعار سلع مائدة رمضان بـ10 دول عربية، بالإضافة إلى مؤشرات الأجور والحد الأدنى للدخل، بما يوضح الفجوة بين الأسعار ومستويات المعيشة.

ويتضمن التقرير شهادات من مواطنين وتجار ترصد سلوك الأسواق خلال رمضان، بين استقرار نسبي في بعض البلدان وارتفاعات أو ضغوط في بلدان أخرى، مع ميل واضح لدى كثير من الأسر إلى تقليص الكميات والتركيز على الاحتياجات الأساسية.

لبنان

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 100 ألف ليرة (1.11 دولار).

كيلو الأرز: 237 ألف ليرة (2.64 دولار).

كيلو السكر: 80 ألف ليرة (0.89 دولار).

لتر الزيت النباتي: 475 ألف ليرة (5.29 دولار).

كيلو لحم الغنم: مليون و600 ألف ليرة (17.81 دولار).

كيلو الدجاج: 650 ألف ليرة (7.23 دولار).

طبق البيض (30 بيضة): 434 ألف ليرة (4.83 دولار).

لتر الحليب: 54 ألف ليرة (0.60 دولار).

كيلو التمور: 480 ألف ليرة (5.34 دولار).

كيلو الطماطم: 115 ألف ليرة (1.28 دولار).

كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان: 4.22 ملايين ليرة (47 دولار).

الحد الأدنى للأجور: 27 مليون ليرة (300.53 دولار).

ويقول أبو أحمد منصور، أحد المتسوقين لمراسلة الجزيرة نت نجية دهشة إن أسعار المواد الغذائية في لبنان لم تعد تناسب دخل الأسر، وإن السلة الأساسية باتت تلتهم معظم الراتب، ما يدفع المستهلك إلى تقليص الكميات أو الاستغناء عن أصناف ضرورية، موضحا أن الاستقرار النسبي للأسعار لا يعكس تحسنًا فعليًا في القدرة الشرائية.

ويؤكد تاجر المواد الغذائية أحمد البقاعي أن المشكلة الأساسية ليست فقط في الأسعار، بل في ضعف مداخيل المواطنين، مشيرًا إلى أن معظم الزبائن باتوا يسألون عن الأرخص فقط، فيما اختفت بعض الأصناف من سلال التسوق لأنها لم تعد في متناول الغالبية.

إعلان

الأردن

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 1.15 دينار (1.62 دولار).

كيلو الأرز: 1.60 دينار (2.26 دولار).

كيلو السكر: دينار واحد (1.41 دولار).

لتر الزيت النباتي: 1.70 دينار (2.40 دولار).

كيلو لحم الغنم: 8 دنانير (11.28 دولارًا).

كيلو الدجاج: 1.90 دينار (2.68 دولار).

البيض (12 بيضة): 1.80 دينار (2.54 دولار).

لتر الحليب: 1.56 دينار (2.20 دولار).

كيلو التمور (صنف متوسط): 8.50 دنانير (11.99 دولارًا).

كيلو الطماطم: 0.80 دينار (1.13 دولار).

كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان: 28.01 دينارا (39.51 دولارًا).

الحد الأدنى للأجور: 290 دينارًا (408.90 دولارًا) شهريا.

وتشهد الأسواق الأردنية، خلال رمضان، وفرة في السلع الاستهلاكية الأساسية، وسط استقرار نسبي في الأسعار وانخفاض محدود في قيمة سلة المستهلك مقارنة برمضان الماضي، إذ تراجعت قيمة السلة بنحو 8% وفق تصريحات ممثلي قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن.

وتقول سمر الكالوتي، ربة منزل، لمراسل الجزيرة نت حبيب أبو محفوظ إن بعض الأسعار تغيّرت مقارنة برمضان الماضي، خصوصًا الدجاج الذي ارتفع بشكل واضح، بينما زادت أسعار اللحوم الحمراء بنسب أقل، مضيفة أن أسعار الزيت النباتي والسكر والأرز ما تزال مقبولة، لكن ارتفاع اللحوم والدجاج يضغط على ميزانية الأسرة.

ويقول تاجر المواد الغذائية خالد الرواشدة إن معظم السلع الأساسية ما تزال مستقرة، باستثناء أسعار الخروف المستورد التي ارتفعت بنحو دينار واحد للكيلوغرام، فضلًا عن ارتفاع سعر الدجاج الطازج بنحو 40 قرشًا للكيلوغرام (0.56 دولار) نتيجة زيادة كلف الإنتاج.

المغرب

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 6 دراهم (0.66 دولار).

كيلو الأرز: 15 درهمًا (1.65 دولار).

كيلو السكر: 6.5 دراهم (0.72 دولار).

لتر الزيت النباتي: 16 درهمًا (1.76 دولار).

كيلو لحم الغنم: 120 درهمًا (13.20 دولارًا).

كيلو الدجاج: 15 درهمًا (1.65 دولار).

طبق البيض (30 بيضة): 45 درهمًا (4.95 دولارات).

لتر الحليب: 8 دراهم (0.88 دولار).

كيلو التمور: 50 درهمًا (5.50 دولارات).

كيلو الطماطم: 6 دراهم (0.66 دولار).

كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان: 287.5 درهمًا (31.63 دولارًا).

الحد الأدنى للأجور: 3400 درهم (374 دولارًا).

يقول التاجر المغربي ياسين لمراسلة الجزيرة نت سناء القويطي إن أسعار المواد الغذائية الأساسية لم تشهد تغيرًا ملحوظًا مع دخول رمضان، إذ ظلت مستقرة كما كانت قبل حلول الشهر.

من جهتها، تؤكد ربة البيت الزوهرة بن حمو أن المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعًا في أسعارها خلال رمضان، لكنها تشير إلى الغلاء في الخضر والفواكه والأسماك، لافتة إلى أن أسعار الأسماك ترتفع عادة في رمضان بسبب زيادة الطلب.

تونس

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 450 مليمًا (0.15 دولار).

كيلو الأرز: 3.5 دينار (1.19 دولار).

كيلو السكر: 1.4 دينار (0.48 دولار).

لتر الزيت النباتي: 4.5 دينار (1.53 دولار)

كيلو لحم الغنم: 46 دينارًا (15.64 دولارًا)

كيلو الدجاج: 8.5 دينار (2.89 دولار).

طبق البيض (30 بيضة): 9.75 دنانير (3.32 دولار).

لتر الحليب: 1.35 دينار (0.46 دولار).

كيلو التمور: 5 دنانير (1.70 دولار).

كيلو الطماطم: 1.7 دينار (0.58 دولار).

كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان: 82.15 دينارا (27.93 دولارًا).

الحد الأدنى للأجور: 448.238 دينارًا (152.40 دولارًا).

إعلان

ويقول المتسوق أحمد الدريدي للجزيرة نت إن المواد الأساسية والخضر والغلال متوفرة في الأسواق وأسعارها في المتناول لأصحاب الأجور المتوسطة، باستثناء اللحوم الحمراء التي يراها مرتفعة، كما يعتبر أن المشكلة ليست فقط في الأسعار بل أيضًا في ارتفاع الاستهلاك خلال رمضان بما يتجاوز أحيانًا الإمكانيات المادية.

من جهته، يقول التاجر بشير الزايدي إن المنتجات الزراعية متوفرة عمومًا، باستثناء بعض الغلال، وإن أسعار بعض الأصناف ترتفع مع دخول رمضان خاصة إذا كانت الجودة عالية.

ويضيف أن الخضر الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة، بينما ترتفع أسعار منتجات أخرى قليلة التوفر ويزداد الطلب عليها، مثل الشمر الأخضر والخس.

سوريا

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 60 ليرة سورية جديدة (0.55 دولار).

كيلو الأرز: 10 ليرات جديدة (0.09 دولار).

كيلو السكر: 75 ليرة جديدة (0.68 دولار).

لتر الزيت النباتي: 220 ليرة جديدة (2.00 دولار).

كيلو لحم الغنم: 1500 ليرة جديدة (13.64 دولارًا).

كيلو الدجاج: 550 ليرة جديدة (5.00 دولارات).

طبق البيض (30 بيضة): 280 ليرة جديدة (2.55 دولار).

لتر الحليب: 90 ليرة جديدة (0.82 دولار).

كيلو التمور: 200 ليرة جديدة (1.82 دولار).

سعر الطماطم: 90 ليرة جديدة (0.82 دولار).

كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان: 3075 ليرة جديدة (27.95 دولارًا).

الحد الأدنى للأجور: 12 ألف ليرة جديدة (109.09 دولارات) شهريا.

ويقول رائد الخانجي، تاجر ألبان وأجبان في سوق مدحت باشا في دمشق، في حديث مع الجزيرة نت إن السوق يشهد في رمضان حركة مقبولة وإقبالا مستمرا، لكن المبيعات الفعلية منخفضة بسبب تراجع القدرة الشرائية مقارنة برمضان الماضي، ما يدفع كثيرين إلى شراء كميات أقل والاكتفاء بالأساسيات.

ويضيف أن التحدي لا يقتصر على ضعف الطلب، بل يشمل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما يضع التاجر بين خيار رفع الأسعار وخسارة الزبائن أو تثبيت الأسعار وتحمل الخسارة.

ويوضح محمد أحمد نزار، محاسب في مطعم بدمشق القديمة، أن الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار دفعاه إلى مقارنة الأسعار بين المحال وتأجيل بعض الأصناف لصالح الأساسيات.

اليمن

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 700 ريال (0.45 دولار).

كيلو الأرز: 1500 ريال (0.96 دولار).

كيلو السكر: 1500 ريال (0.96 دولار).

لتر الزيت النباتي: 2000 ريال (1.28 دولار).

كيلو لحم الغنم: 14 ألف ريال (9 دولارات).

كيلو الدجاج: 5 آلاف ريال (3.21 دولارًا).

طبق البيض (30 بيضة): 5800 ريال (3.72 دولارًا).

لتر الحليب: 1500 ريال (2.8 دولار).

كيلو التمور: 3 آلاف ريال (1.93 دولارًا).

كيلو الطماطم أو البصل: 1200 ريال (0.77 دولارات).

كلفة سلة رمضان: 39700 ريال (25.48 دولارا).

الحد الأدنى للأجور: 55 ألف ريال (35 دولار).

ويقول المواطن هائل محمد، العامل في مهنة البناء بالأجر اليومي بمحافظة تعز، لمراسل الجزيرة نت محمد عبده إن الأوضاع المعيشية صعبة بسبب شح فرص العمل، رغم انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة عن العام الماضي، خاصة مع تعافي الريال اليمني.

ويضيف أن كثيرًا من الأسر لم تستطع هذا العام تأمين المتطلبات الأساسية، فضلًا عن مواد مثل التمر والمعكرونة اللازمة للسفرة الرمضانية.

من جانبه، يقول التاجر زياد أحمد في مدينة تعز إن إقبال المواطنين على المحال التجارية انخفض مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض الأسعار وتحسن سعر العملة المحلية.

ويضيف أن كثيرا من الأسر باتت تشتري احتياجاتها الأساسية فقط، مثل القمح والأرز، وتهمل متطلبات أخرى بسبب انخفاض الدخل واستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء.

الجزائر

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 60 دينارا (0.46 دولار).

كيلو الأرز: 230 دينارا (1.77 دولار).

كيلو السكر: 95 دينارا (0.73 دولار).

لتر الزيت النباتي: 130 دينارا (1.00 دولار).

كيلو لحم الغنم: 2500 دينار (19.23 دولارًا).

كيلو الدجاج: 350 دينارا (2.69 دولار).

طبق البيض (30 بيضة): 450 دينارا (3.46 دولارات).

لتر الحليب: 25 دينارا (0.19 دولار).

كيلو التمور: 350 دينارا (2.69 دولار).

كيلو الطماطم: 60 دينارًا (0.46 دولار).

كلفة سلة رمضان: 4250 دينارا (32.69 دولارا).

الحد الأدنى للأجور: 24 ألف دينار (184.62 دولارًا).

إعلان

يقول نبيل، أحد سكان العاصمة، للجزيرة نت) إن الأسعار هذا العام أفضل من العام الماضي، لا سيما في الأسواق الجوارية التي توفر سلعًا مخفضة، مضيفا أن وفرة المنتجات وغياب الشراء المفرط يبعثان على الارتياح ويجعلان ميزانية رمضان أكثر راحة نسبيًا.

ويصف منير، صاحب محل خضار، حركة البيع هذا العام بالممتازة بسبب الإقبال الكبير، مؤكدا أن الأسعار شهدت استقرارا ملحوظا حتى قبل رمضان بأسابيع، وأن المواد الضرورية ما تزال في متناول العائلات البسيطة رغم ارتفاع بعض الأصناف.

العراق

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 1000 دينار (0.76 دولارًا).

كيلو الأرز: 3 آلاف دينار (2.28 دولار).

كيلوغرام السكر: 1750 دينارا (1.33 دولار).

الزيت النباتي: 2000 دينار (1.52 دولارًا).

كيلو لحم الغنم: 15000 دينار (11.40 دولارًا).

كيلو الدجاج: 4500 دينار (3.42 دولارًا).

طبق البيض (30 بيضة): 7500 دينار (5.70 دولارات).

كيلو الدجاج: 4 آلاف دينار (3.04 دولارات).

لتر الحليب: 2000 دينار (1.52 دولارًا).

كيلو التمر: 2000 دينار (1.52 دولارًا).

كيلو طماطم: 509 دنانير (0.39 دولار).

كلفة سلة رمضان: 42750 دينارا (32.49 دولارا).

الحد الأدنى للأجور: 450 ألف دينار (342 دولارًا).

وثمة ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية والمنزلية في العاصمة بغداد، خاصة اللحوم والدجاج والبيض والسكر والأرز، بالتزامن مع تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تدعم الفئات الهشة في المجتمع، وكذلك تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين نظرا لقلة السيولة في الأشهر الأخيرة.

ويقول حسن السيد صاحب محل بقالة (سوبر ماركت) في بغداد للجزيرة نت إنه بينما لدى الموظف الحكومي القدرة على شراء السلة الغذائية لشهر رمضان، يصعب على الفئات الضعيفة شراء اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة بوفرة، مبينا أن زيادة الضرائب وقرب تطبيق التعرفة الجمركية ضغطت على هذه الفئات.

ويضيف أن بعض المواد الغذائية والمنزلية ارتفعت أسعارها وليس جميع المواد، والسبب يعود إلى تلميح الحكومة برفع التعرفة الجمركية على بعض المواد منها ما يدخل ضمن سلة سلع رمضان.

في المقابل، يقول رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني للجزيرة نت ن الأسواق لا تزال مستقرة نسبيا، وإن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى الأزمة، مع بقاء الطلب قريبًا من مستواه الطبيعي.

السعودية

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 1.369 دولار.

كيلو الأرز: 2.739 دولار.

كيلو السكر: 1.369 دولار.

لتر الزيت النباتي: 2.739 دولار.

كيلو لحم الغنم : 19.179 دولارًا.

كيلو الدجاج: 4.109 دولارات.

بيض (طبق 30 بيضة): 5.479 دولارات.

لتر الحليب: 1.369 دولار.

كيلو التمور: 5.479 دولارات.

كيلو طماطم: 1.09 دولار.

كلفة سلة رمضان: 44.92 دولارا.

الحد الأدنى للأجور 3 آلاف ريال (800 دولار).

ومع بداية شهر رمضان تتوالى في السعودية مبادرات توزيع سلال الغذاء في رمضان، بوصفها أحد أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي، ويؤكد المواطن محمد فقيه في حديث مع مراسل الجزيرة نت حمدي عامر أن هذه السلال لم تعد مجرد مساعدة غذائية عابرة، بل دعامة أساسية تمنح الأسر المحتاجة قدرًا من الطمأنينة مع دخول الشهر.

وتضم سلة رمضان مواد رئيسية تكفي الاحتياجات اليومية، تبدأ بالتمور، ثم الأرز والحبوب والبقوليات مثل العدس والفول، إضافة إلى المكرونة، إلى جانب أساسيات المطبخ من زيت وسكر ودقيق وحليب ومعجون طماطم، بما يضمن توفير وجبتي الإفطار والسحور طوال الشهر.

وفي بعض السلال تضاف "نقصة رمضان" بلمسات روحانية مثل البخور والمسابح وكتيبات الأذكار، لإحياء أجواء الشهر داخل البيوت.

مصر

كيلوغرام الدقيق (الطحين): 26 جنيهًا (0.52 دولار).

كيلو الأرز: 35 جنيهًا (0.70 دولار).

كيلو السكر: 35 جنيها (0.70 دولار).

الزيوت: 70 جنيهًا (1.40 دولار).

كيلو اللحم الأحمر: 450 جنيها (8.98 دولارات).

كيلو الدجاج: 110 جنيهات (2.20 دولار).

كرتونة البيض: 130 جنيهًا (2.59 دولار).

لتر حليب: 35 جنيهًا (0.70 دولار).

كيلو التمر: 60 جنيهًا (1.20 دولار).

كيلو الطماطم: 16 جنيهًا (0.32 دولار).

كلفة سلة رمضان: 967 جنيهًا (19.30 دولارا).

الحد الأدنى للأجور: 7 آلاف جنيه (139.72 دولارًا).

إعلان

لم ينعكس تباطؤ التضخم على أسعار السلع قبيل رمضان، مع تسجيل قفزات في سلع أساسية مثل الزيوت والدجاج، في وقت تتحدث فيه الأسواق عن ركود واضح بسبب تراجع القدرة الشرائية.

ويقول أحمد مصطفى، صاحب متجر عطارة، في حديث مع مراسلة الجزيرة نت دعاء عبد اللطيف إن مبيعات ياميش رمضان تراجعت رغم ثبات أو انخفاض بعض الأسعار، لأن الزبائن أصبحوا يميلون إلى الأصناف الأقل جودة والأرخص سعرًا، أو يشترون كميات أقل.

وتقول سعاد أمين، ربة منزل، إنها باتت تستبعد بعض العناصر الغذائية من مائدتي الإفطار والسحور لتدبير النفقات، مثل الزبادي والياميش، كما قلّصت كميات اللحوم البيضاء والحمراء بسبب الغلاء المستمر.