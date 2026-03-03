ميناء جبل علي.. نقطة عبور رئيسية لسلاسل الإمداد في بؤرة توتر دولية

يشكّل استئناف العمليات في ميناء جبل علي رسالة طمأنة للأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل موقعه المحوري ضمن شبكة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويعكس احتواء السلطات الإماراتية حادث الحريق الذي اندلع في أحد أرصفة الميناء ⁠قدرة البنية التحتية اللوجستية في دبي على امتصاص الصدمات، خصوصا مع اعتماد صناعات كبرى على التدفقات العابرة عبر هذا الميناء.

وأعلنت موانئ دبي العالمية استئناف التشغيل الكامل في جميع محطات ميناء جبل علي، بعد توقف مؤقت أعقب حريقا محدودا في أحد الأرصفة نتيجة سقوط حطام ناجم عن عملية اعتراض جوي لهجوم إيراني. وأكدت الشركة عودة عمليات المناولة والشحن والتفريغ إلى طبيعتها، مع استمرار تطبيق معايير السلامة والأمن لضمان انسيابية العمل.

أهمية إستراتيجية

ميناء جبل علي أكبر ميناء اصطناعي في العالم، وأكبر ميناء تجاري في الشرق الأوسط، ويشكّل بوابة رئيسية لأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 150 ميناء عالميا. كما صُنّف ضمن أكبر موانئ الحاويات عالميا، وحلّ في المرتبة التاسعة وفق تصنيف "لويدز ليست" البريطانية من حيث حجم المناولة.

وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 19.4 مليون حاوية نمطية (TEU)، فيما تعامل في عام 2025 مع نحو 15.6 مليون حاوية، مقارنة بـ15.53 مليون حاوية في 2024. وبلغ حجم التجارة عبره أكثر من 190 مليار دولار سنويا، مدعوما بالمنطقة الحرة "جافزا" التي تضم نحو 11 ألف شركة تسهم بفاعلية في اقتصاد دبي.

خصائص لوجستية

ويمتاز الميناء بوصول متعدد الوسائط عبر البحر والبر والجو، وتكامله مع شبكة لوجستية متقدمة تشمل مناطق التخزين وإعادة التصدير والخدمات المساندة. هذا التكامل يجعله نقطة عبور رئيسية لسلاسل الإمداد بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومركزا لإعادة توزيع البضائع في الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.

وتتركز عملياته في مناولة الحاويات والبضائع العامة وإعادة الشحن، إلى جانب خدمات لوجستية متخصصة تدعم عمليات التجميع وإعادة التصدير، مما يعزز دوره باعتباره محورا إقليميا للتجارة، دون أن يقتصر على كونه محطة عبور بحرية.

آثار التوقف

يقول الخبير الاقتصادي القطري هاشم السيد للجزيرة نت إن أي توقف، حتى لو كان قصيرا، في ميناء بحجم جبل علي قد يخلّف آثارا متفاوتة تبعا لطبيعة الصناعة، ففي سلاسل الإمداد التي تعمل بنظام الإنتاج في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي التوقف إلى تأخير وصول مكونات أساسية، وتراكم حاويات في موانئ أخرى، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

ويشير إلى أن بعض الصناعات الأوروبية، مثل السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات، قد تتأثر سريعا إذا امتد التعطّل، إلا أن معظم المصانع تحتفظ بمخزون تشغيلي يكفي من 3 إلى 7 أيام، مما يحد من أثر التوقف قصير المدى.

أما في آسيا، حيث يعتمد جزء من المصانع على إعادة التصدير عبر الخليج، فقد يسبب أي تعطّل تأخيرا في إعادة توجيه الشحنات. غير أن وجود موانئ بديلة كبرى مثل سنغافورة وشنغهاي يخفف من حدة التأثير إذا ظل التوقف محدودا زمنيا. ويؤكد السيد أن الأثر الفعلي يبدأ في الظهور بوضوح إذا امتد التعطل أسبوعا أو أكثر.

إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

ويرى رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي" و"الأهرام أون لاين"، عزت إبراهيم، أن استهداف منشأة لوجستية بحجم جبل علي لا يمكن فصله عن دور الموانئ الكبرى في الاقتصاد العالمي، مشددا على أن هذه المرافق تعمل وفق منظومات مؤسسية لإدارة المخاطر.

ويوضح أن خطط الاستجابة تبدأ بتفعيل غرف عمليات مشتركة، وعزل المنطقة المتضررة، والدفع بفرق متخصصة للتعامل مع الحادث وفق بروتوكولات دولية.

وفي الوقت نفسه، تُفعّل خطط استمرارية الأعمال عبر تحويل العمليات إلى أرصفة أو محطات بديلة داخل الميناء، وإعادة توزيع الأحمال التشغيلية لمنع الشلل الكامل.

كما يجري التنسيق مع الخطوط الملاحية لإعادة جدولة السفن وتقليل زمن الانتظار، مع إمكانية تحويل بعض الشحنات إلى موانئ قريبة عند الضرورة، مما يحافظ على تدفق التجارة ويحد من الخسائر.

آثار قطاعية محتملة

ويحذر إبراهيم من أن أي اضطراب مطوّل ستكون له انعكاسات مباشرة على المنطقة، نظرا لدور ميناء جبل علي بصفته مركزا لإعادة التصدير إلى دول الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد يتأثر قطاع التجارة العامة وسلاسل التوزيع والشركات العاملة في المناطق الحرة أولا، إذا طال أمد التعطّل.

كما قد يواجه القطاع الصناعي في الإمارات ودول الخليج ضغوطا تشغيلية في حال تعطلت إمدادات المواد الخام وقطع الغيار، مما ينعكس على وتيرة الإنتاج. وينطبق الأمر ذاته على قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، إذ يؤدي أي اضطراب إلى ارتفاع تكاليف النقل والضغط على المخزون.

ويخلص إبراهيم إلى أن جوهر المسألة لا يكمن في وقوع حادث بحد ذاته، بل في قدرة المنظومة التشغيلية على احتوائه ومنع تحوله إلى أزمة ممتدة، فالموانئ الكبرى اليوم تُقاس قوتها بمدى مرونتها في حماية سلاسل الإمداد من الصدمات المفاجئة.