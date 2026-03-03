شح الناقلات في الخليج يضغط على إمدادات الخام

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن عددا قليلا من ناقلات النفط العملاقة متاح للتأجير في الخليج في الوقت الحالي، الأمر الذي يهدد بأزمة في نقل النفط قد تمنع تصديره من منطقة الخليج وتؤدي إلى نقص المعروض منه في الأسواق العالمية.

وأضافت بلومبيرغ أنه ما بين 6 إلى 12 من ناقلات النفط العملاقة يمكن استخدامها لنقل النفط حاليا من الخليج، استنادا لبيانات شركة "بروكريدج" للنفط ومصادر تتبع حركة السفن، وهي لا تكفي لنقل صادرات النفط من الخليج ليوم واحد.

وأوضحت أن هذه الناقلات ليست على قوائم الحظر لأي جهة، ولكن المشكلة هي ارتفاع تكلفة تأجيرها بشكل كبير مع اندلاع الحرب في الخليج.

مخاوف ملاك الناقلات

وأدت قلة عدد ناقلات النفط المتاحة في الخليج، علاوة على مخاوف ملاكها من الإبحار في مضيق هرمز مع اتساع نطاق الحرب مع إيران وتهديد الحرس الثوري باستهداف السفن التي تمر بالمضيق، إلى خلق أزمة في إمكانية نقل صادرات النفط للأسواق العالمية.

ويتم عادة تحميل نحو 15 مليون برميل من النفط يوميا في دول الخليج على ناقلات من إحجام مختلفة، لتمر عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية.

وتبلغ سعة كل ناقلة نفط عملاقة حوالي مليوني برميل، ويستغرق تحميلها يومين تقريبا، وهذا يعني أن الناقلات المتاحة أقل كثيرا من القدرات المطلوبة لتصدير نفط الخليج.

ونقلت بلومبيرغ عن ناتاشا كانيفا المحللة في بنك جي بي مورغان قولها إنه "إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 21 يوما فسوف يبدأ التوقف عن إنتاج النفط".

ارتفاع تكاليف الشحن

وفي السياق أفادت بيانات شحن ومصادر لرويترز اليوم الثلاثاء بأن الأسعار العالمية لشحن النفط والغاز ارتفعت بشكل حاد إذ وصلت ⁠تكاليف ناقلات النفط العملاقة ⁠في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع احتدام الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقف الشحن عبر مضيق هرمز بين إيران وعُمان، حيث يمر نحو 20% من النفط ⁠المستهلك عالميا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد أن تعرضت سفن في المنطقة للهجوم في إطار رد إيران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ارتفاع تكلفة الشحن القياسية للناقلات الضخمة المستخدمة لنقل مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 423736 دولارا في اليوم الاثنين.

وتضاعف السعر مقارنة بيوم الجمعة، مواصلا مكاسبه ‌من أعلى مستوى له في 6 سنوات والذي سجله الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله الاثنين إن مضيق هرمز مغلق، وإن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

وقفزت أسعار الشحن اليومية لناقلات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40% أمس الاثنين بعد أن أوقفت قطر إنتاجها.

وقالت شركة سبارك كوموديتيز، وهي وكالة لتقييم أسعار ⁠شحن الغاز الطبيعي المسال، لرويترز إن أسعار الشحن عبر المحيط الأطلسي ارتفعت أمس الاثنين إلى 61500 دولار ⁠يوميا بزيادة 43%، مقارنة بيوم الجمعة. وزادت أيضا أسعار الشحن عبر المحيط الهادي إلى 41 ألف دولار يوميا بزيادة 45%، مقارنة بيوم الجمعة.

وقال فريزر كارسون المحلل الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة لرويترز إن أسعار الشحن اليومية الفورية ⁠للغاز الطبيعي المسال قد تتجاوز 100 ألف دولار هذا الأسبوع بسبب نقص المعروض.