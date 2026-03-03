سوريا تنفي وجود نقص في المشتقات النفطية

نفت وزارة الطاقة السورية وجود أي نقص في المشتقات النفطية حاليا، في ظل الحرب الإسرائيلية الروسية على إيران، وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوزارة في بيان -اليوم الثلاثاء- إنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي نقص في المشتقات النفطية داخل سوريا، سواء البنزين أو المازوت أو الغاز المنزلي".

وأضافت أن المصافي مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي، وأن عقود استيراد النفط الخام قائمة عبر القنوات المعتمدة، في حين يتم تكرير الكميات وفق البرامج المعتادة، والمخزون التشغيلي ضمن الحدود الآمنة.

وبينت الوزارة أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية ناتج عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب.

وبحسب الوزارة، تجاوزت نسبة المبيعات 300% مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي نتيجة التخوف من التطورات الإقليمية وانتشار الشائعات، وليس بسبب نقص فعلي في المادة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل يومي واستباقي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى ضغط غير مبرر على منظومة التوزيع.

وكانت وزارة الطاقة أوضحت -أمس الاثنين- أن الانخفاض الحالي في ساعات التغذية الكهربائية يعزى إلى تراجع كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن جراء التصعيد في المنطقة.