الذهب يتأرجح مع طغيان صعود الدولار إثر الحرب على إيران

تأرجحت أسعار الذهب -اليوم الثلاثاء- متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت عكف ⁠فيه المستثمرون على تقييم تأثير تصعيد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 5312.4 دولارا للأوقية (الأونصة)، ⁠بحلول الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد ارتفع قليلا خلال التداولات الصباحية.

وزاد سعر الذهب في جلسة أمس إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.25% إلى 5325.1 دولارا.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، والذي وصل إليه أمس الاثنين، مدعوما بالطلب القوي وتوخي الحذر في ‌السوق.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار الأصول المقومة به مثل الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر :"تثبت المخاوف التضخمية أنها مفيدة للدولار بينما تشكل عائقا أمام سعر الذهب".

وأضاف: "كان من الممكن تداول الذهب عند مستويات أعلى من المستويات الحالية لولا ارتفاع الدولار منذ اشتداد الصراع".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير ⁠في الحرس الثوري قوله أمس الاثنين إن مضيق هرمز ⁠أغلق محذرا من أن بلاده ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وهذا هو التحذير الأكثر صراحة من إيران منذ إعلانها للسفن إغلاق طريق التصدير يوم السبت، ⁠وهي خطوة تهدد بخنق 20% من تدفقات النفط العالمية وترفع أسعار الخام بشكل حاد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ⁠من "موجة كبيرة" من الهجمات القادمة قريبا، دون تقديم تفاصيل ⁠محددة.

وأدى الهجوم على إيران إلى اندلاع حرب في الخليج، مما أدى إلى إيقاف الملاحة عبر مضيق ‌هرمز.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: