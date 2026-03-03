الحرب على إيران تشعل أسعار الديزل عالمياً وتربك الإمدادات

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الديزل عالمياً مع اتساع رقعة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في موجة صعود تجاوزت مكاسب النفط الخام نفسه، وسط اضطراب متزايد في سلاسل الإمداد والشحن عبر الخليج.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن علاوة الديزل فوق الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2023، بعدما تجاوز الفارق 40 دولاراً للبرميل في أوروبا صباح الثلاثاء، وهو أوسع هامش تكرير خلال عامين ونصف العام، وفق بيانات "القيمة العادلة" التي جمعتها الوكالة. كما ارتفعت علاوة الوقود في الولايات المتحدة وآسيا بوتيرة مماثلة.

قفزة فوق 1000 دولار للطن

وتخطت أسعار العقود الآجلة للديزل في أوروبا تسليم مارس/آذار 1000 دولار للطن، أي ما يعادل أكثر من 134 دولاراً للبرميل، بحسب بلومبيرغ. ورغم صعود خام برنت ضمن موجة ارتفاع أوسع في سوق الطاقة، فإن مكاسب الديزل فاقت الخام، ما يعكس "أهمية الشرق الأوسط كمصدّر كبير للديزل ومورّد لمصافي التكرير الكبرى"، وفق الوكالة.

ويؤشر الارتفاع الحاد في ما يُعرف بـ"فارق التكرير" إلى ضغوط مباشرة على المنتجات المكررة، وليس فقط على الإمدادات الخام، في ظل تهديد فعلي لتدفقات الوقود عبر الخليج.

مضيق هرمز تحت الضغط

وأشارت بلومبيرغ إلى أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من المنتجات النفطية، تعرضت لاضطراب شديد. كما قفزت تكاليف الشحن، إذ سجلت أجور نقل المنتجات النفطية من الخليج إلى شمال غرب أوروبا أعلى مستوى لها منذ 2024 يوم الاثنين.

وقال يانيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي، إن شحنات الديزل إلى أوروبا من مصافٍ آسيوية تعتمد على خام الخليج "أصبحت الآن معرضة لمخاطر جسيمة". وأضاف أن "تدفقات أحجام الخليج إلى أوروبا أيضاً في دائرة الخطر".

هذه المخاطر لا تقتصر على أوروبا، إذ أوضحت الوكالة أن بعض المصافي الآسيوية تدرس خفض معدلات التشغيل استجابة لمشكلات الشحن، ما قد يفاقم الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.

سوق وقود أكثر حساسية من النفط

ولفتت بلومبيرغ إلى أن قفزة الديزل تأتي ضمن ارتفاع أوسع في أسواق الطاقة، لكنها تعكس حساسية سوق المنتجات المكررة مقارنة بالخام. ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، تظل أسواق الوقود تحت ضغط مزدوج، مخاطر تعطل الإمدادات المادية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

إعلان

وفي ظل هذه المعطيات، تتحرك الأسعار بسرعة تفوق توقعات المتعاملين، بينما تترقب الأسواق أي تطور ميداني قد يغيّر مسار تدفقات الطاقة عبر الخليج.