الجنيه المصري يصل 50 مقابل الدولار لأول مرة منذ أشهر

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي ⁠مقابل الجنيه ⁠المصري عتبة الـ50 جنيها للدولار في منتصف تعاملات -اليوم الثلاثاء- وذلك ⁠استمرارا لموجة هبوط منيت بها العملة المصرية مع بدء الحرب ⁠الأمريكية الإسرائيلية على إيران هذا الأسبوع.

وأشارت بيانات رفينيتيف إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 50 ‌جنيها للدولار بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش لأول مرة منذ الـ24 من يونيو/ حزيران الماضي.

لكنه عاود الانخفاض بشكل طفيف عن مستوى الـ50 جنيها في أحدث تعاملات، ⁠مسجلا 49.89 جنيها للدولار ⁠بحلول الساعة 1040 بتوقيت

غرينتش.

كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار النسبي في الشهور القليلة ⁠الماضية وحتى قبل الضربات على إيران، إذ ⁠سجلت في 16 ⁠فبراير/ شباط أفضل مستوياتها مقابل الدولار منذ قرابة عامين عند 46.64 جنيها للدولار.

وارتفعت العملة ‌الأمريكية -أمس الاثنين- على نطاق واسع إذ صعد مؤشر الدولار 1% تقريبا، وهو ‌أفضل ‌يوم له في 7 أشهر.