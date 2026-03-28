إيران تسمح بعبور ناقلات طاقة عبر هرمز باتجاه الهند وباكستان

Indian vessel 'Nanda Devi' carrying liquefied petroleum gas (LPG) arrives at Vadinar Port in the Jamnagar district of Gujarat state on March 17, 2026 after Iran allowed it to pass through the Strait of Hormuz, a key energy corridor that remains disrupted by the Middle East war.
السماح الإيراني للسفن غير المعادية عامل رئيسي في استئناف محدود لحركة الشحن (الفرنسية)
Published On 28/3/2026

تُظهر حركة الشحن بوادر تحسن جزئي في الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تمكن ناقلتي غاز بترول مسال من العبور باتجاه الهند، في تطور يعكس تخفيفاً محدوداً للقيود التي فرضتها الحرب على أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وتشير بيانات ملاحية إلى أن العبور تم بعد سماح إيران بمرور السفن "غير المعادية" عقب التنسيق معها، ما أتاح استئنافاً جزئياً للتدفقات بعد توقف شبه تام خلال الأسابيع الماضية.

وتحاول الهند، بصفتها ثاني أكبر مستورد للغاز المسال عالمياً، تفريغ شحناتها العالقة تدريجياً، حيث تمكنت من نقل بعض الشحنات رغم استمرار وجود سفن أخرى داخل الخليج، في وقت تواجه فيه ضغوطاً على الإمدادات دفعتها إلى تقليص الكميات المخصصة للصناعة لضمان توفر غاز الطهي للأسر.

وفي سياق متصل، نقلت قناة جيو نيوز عن مصادر شحن في كراتشي أن إيران سمحت أيضاً بعبور سفينتين متجهتين إلى باكستان، بعد بقائهما عالقتين لنحو شهر منذ اندلاع الحرب.

وتوضح المعطيات أن السفينة "ملتان"، التابعة لشركة الشحن الوطنية الباكستانية، إلى جانب السفينة المستأجرة "بي إيليني"، تمكنتا من مغادرة المضيق، حيث كانت الأخيرة محملة بنحو 85 مليون لتر من النفط الخام، في خطوة تعكس بداية تخفيف الضغط على الإمدادات المتجهة إلى جنوب آسيا.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المخاطر الأمنية وتكدس السفن في المنطقة، مع بروز مؤشرات على إعادة فتح تدريجي للممر البحري ضمن ترتيبات مشددة، ما يبقي تدفقات الطاقة رهينة للتطورات الميدانية.

المصدر: وكالات

