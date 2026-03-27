مصر تقلص ساعات عمل المتاجر والمطاعم لخفض فاتورة الطاقة

أصدرت مصر قرارا بغلق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساء في غالبية أيام الأسبوع، لمواجهة فاتورة الطاقة التي تضاعفت مرتين بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القرار -الذي يبدأ تطبيقه غدا السبت- سيستمر لمدة شهر مبدئيا، وسيشمل المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي كلها، بحيث سيتم إغلاقها في أيام الأسبوع في التاسعة ليلا ما عدا يومي الخميس والجمعة حيث سيكون موعد الإغلاق في العاشرة ليلا.

وأشار مدبولي إلى أن فاتورة الطاقة الشهرية لمصر كانت تبلغ 560 مليون دولار قبل الحرب، بينما تبلغ اليوم 1.65 مليار دولار.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت أسعار الوقود في مطلع الشهر الحالي بأكثر من 30%، عقب هجمات إيرانية استهدفت البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط، فضلا عن التراجع الكبير لحجم عبور شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب.

منشآت مستثناة

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب وزير السياحة المصري شريف فتحي أول أمس بأن القيود الجديدة على ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية "لن تؤثر على السياح وتجربتهم أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر".

وقال الوزير فتحي إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحديد مواعيد غلق المحال "لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية في مصر، حيث إنها مستثناة بالكامل".

وتواجه مصر في السنوات القليلة الماضية أزمة إنتاج كهرباء نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات البلاد من الغاز الطبيعي المستورد، وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمنها تنفيذ جدول لتقليص ساعات إمداد المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي.