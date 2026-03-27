في سابقة من نوعها.. الدولار سيحمل توقيع ترمب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن ⁠الأوراق النقدية ⁠الأمريكية ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، في أول خطوة من نوعها بالنسبة لرئيس ⁠حالي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنه سيُحذف توقيع أمين خزانة الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأمريكية للمرة الأولى منذ 165 عاما.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الخزانة أن أول أوراق ⁠نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع الرئيس الأمريكي، وتوقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت ستطبع في يونيو/حزيران المقبل، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة.

وقال الوزير بيسنت في بيان إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، نظرا للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي و"هيمنة الدولار المستمرة" خلال ولاية ترمب الثانية.

وأضاف الوزير الأمريكي "لا توجد طريقة أفضل للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم ورئيسنا دونالد جيه. ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار تحمل اسمه".

اسم ترمب على عملة ذهبية

ولا يزال مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة ينتج حاليا أوراقا نقدية تحمل توقيعات ‌جانيت يلين وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأمينة الخزانة الأمريكية لين ماليربا.

وستكون ماليربا الأخيرة ضمن سلسلة متواصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية الأمريكية منذ 1861، عندما أصدرتها الحكومة الأمريكية لأول مرة.

والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها الرئيس ترمب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضا إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 1776.

ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأمريكية يمكن أن تتداول بأكثر من 1000 دولار.

انتقادات الديمقراطيين

وانتقد الديمقراطيون وضع توقيع ترمب على ورقة الدولار، وقالوا إنها تتعارض مع القانون الفدرالي، والذي ينص على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة الأمريكية.

ويعد تغيير التوقيع على الأوراق النقدية الأمريكية أحدث مساعي إدارة ترمب لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية وحاملات الطائرات والعملات المعدنية.

ويمنح ‌قانون ينظم طباعة أوراق النقد من جانب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة تزييف العملات، وينص القانون على ضرورة الإبقاء على عناصر معينة، منها ‌عبارة "نثق بالله" على الدولار، ‌ولا يسمح بوضع صور الرؤساء الأمريكيين إلا من فارقوا الحياة.

وذكر مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن التصميم العام للعملات الورقية لن يتغير، باستثناء استبدال توقيع ترمب بتوقيع أمينة الخزانة.