"ترقبا لسيناريوهات الحرب على إيران".. روسيا تفاجئ الأسواق بقرار سيادي يخص البنزين

تعتزم روسيا حظر تصدير البنزين اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، في خطوة تستهدف استقرار الأسعار محليا وضمان توفر الإمدادات في السوق الداخلية، وسط الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماع عقده، الجمعة، لبحث أوضاع سوق المنتجات البترولية المحلية، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وذكر البيان أن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء وجه وزارة الطاقة بإعداد مشروع قرار يقضي بحظر تصدير البنزين ابتداء من أبريل المقبل.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى استقرار الأسعار وضمان أولوية إمداد الوقود للسوق المحلية، ومنع ارتفاع أسعار الوقود فوق التوقعات.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، حيث يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

محاولة احتواء الاضطراب بسوق النفط

وكانت الولايات المتحدة قد تحركت لاحتواء اضطرابات أسواق الطاقة العالمية عبر تخفيف مؤقت لبعض القيود على النفط الروسي، في ظل القفزة الحادة في الأسعار نتيجة الحرب على إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

فقد أصدرت واشنطن ترخيصا مؤقتا لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر والخاضعة للعقوبات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية.

وبحسب نص الترخيص المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، يسمح القرار بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي جرى تحميلها على السفن في أو قبل الساعة 12:01 من يوم 12 مارس/آذار الجاري، على أن يستمر العمل به حتى منتصف ليل 11 أبريل/نيسان بتوقيت واشنطن.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.