الأمم المتحدة بصدد إنشاء آلية جديدة للتجارة بمضيق هرمز

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أنشأ فريق عمل أممي خاص لمعالجة تداعيات الأزمة في مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأضاف أن فريق العمل مهمته إنشاء آلية جديدة لتسهيل تجارة الأسمدة ونقل المواد الخام عبر المضيق.

وأوضح المتحدث باسم غوتيريش، في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن فريق العمل الأممي يقوده المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، ويضم منظمات أممية ودولية مختصة بالتجارة والملاحة.

ويهدف هذا الفريق إلى وضع آليات تقنية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالمضيق، وتطوير مقترحات "مصممة خصيصا لتلبية هذه الاحتياجات".

وكشف المتحدث الأممي أن الآلية المقترحة تهدف لتسهيل تجارة الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، والتي تعد حيوية للمزارعين حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الجديدة "تستلهم من مبادرات أممية سابقة مثل مبادرة حبوب البحر الأسود" والتي استهدفت عدم تأثر إمدادات الحبوب من الحرب الروسية الأوكرانية.

مخاطر على الأمن الغذائي

وحذر دوجاريك من أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز "تنذر بمخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي"، موضحا أنه مع تصاعد الحرب فإن الاضطرابات في التجارة البحرية عبر المضيق تنذر بإلحاق آثار كبيرة ومتلاحقة "تؤثر على الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي في الأشهر المقبلة" على حد وصف المسؤول الأممي.

وأكد دوجاريك أن تنفيذ هذه الآلية سيتم "بالتشاور مع الدول الأعضاء مع احترام السيادة والقانون الدولي"، لافتا إلى أن دخولها حيز التنفيذ سيكون "بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء ذات الصلة".