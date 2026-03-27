إيني تنسحب من مشروع للتنقيب في إسرائيل و"بي دي أس" تشيد

أعلنت شركة "ريشيو إنرجيز" الإسرائيلية اليوم أن عملاق النفط الإيطالي "إيني" قد انسحب من كونسورتيوم/تحالف مع الشركة الإسرائيلية وشركة و"دانا بتروليوم" البريطانية، والذي كان مخصصا لاستكشاف الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية المعروفة باسم الحزمة "جي" قبالة السواحل الإسرائيلية.

وأوضحت "ريشيو إنرجيز" أنها والشركة البريطانية تواصلان السعي للحصول على التراخيص اللازمة بعد انسحاب "إيني"، مشيرة إلى أنهما تدرسان حاليا التعويضات المحتملة التي قد تضطر الشركة الإيطالية لدفعها مقابل انسحابها من هذا التحالف.

من جانبها، أوضحت "إيني" أن قرارها الانسحاب اتخذت "ضمن إطار الترشيد والتنويع الاستراتيجي لأنشطة المجموعة في قطاع التنقيب والاستخراج".

وقد أشاد حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) انسحاب شركة "إيني"، ووصفته بأنها "انتصار كبير لحركة مقاطعة إسرائيل".

وفي تدوينة لها عبر حسابها على منصة (إكس)، أشارت الحركة إلى أن "انسحاب إيني من عمليات إسرائيل غير القانونية في البحر قبالة المياه الفلسطينية المحتلة يعد تصويتا كبيرا بحجب الثقة عن الاقتصاد الإسرائيلي".

ودعت حركة المقاطعة، في أعقاب هذا التطور، إلى تصعيد الضغط على الشركة الإيطالية لإنهاء ما سمته "كل تواطؤ"، بحسب البيان، في إشارة إلى استثمارات "إيني" في إسرائيل.