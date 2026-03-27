إيران تخطط لنظام جديد لعبور السفن مضيق هرمز بعد الحرب

انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز منذ بدء الحرب بـ97% (رويترز)
Published On 27/3/2026

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إيران تخطط لنظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز سوف يستمر بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران "سوف تمارس حقها في السيادة على مضيق هرمز"، عبر نظام جديد لضمان المرور الآمن للسفن، "حتى لو كان البعض يفضل أن ينظر للمضيق كمياه دولية"، وفق وصفه.

وتقع مياه مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، لكن مرور السفن في أضيق نقطة في المضيق يجعلها قريبة من مناطق جبلية في إيران يسيطر عليها الحرس الثوري، الأمر الذي يمكنه من استهداف تلك السفن التجارية إذا قرر ذلك.

ووصف توم شارب، الضابط السابق في البحرية البريطانية، طبيعة حركة السفن عند مرورها في المضيق، قائلا إنها "تمر في خط شديد الانحناء، وتكون عرضة للتهديد من جميع الجهات".

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi gives a statement at the Ritz Hotel as he meets Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
عراقجي قال إن من حق بلاده ممارسة السيادة على مضيق هرمز (غيتي)

انخفاض كبير بحركة السفن

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أغلب السفن التي مرت عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب مرتبطة بالهند والصين وباكستان، ودفعت بعض السفن نحو مليوني دولار لضمان المرور الآمن في المضيق، وفق بيانات من شركة "لويدز" للشحن ومصدر مطلع وفق ما ذكرت "فايننشال تايمز".

وكان عضو البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن أي سفينة تعبر مضيق هرمز ستدفع رسوما قدرها مليوني دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة السفن عبر مضيق هرمز كانت كما يلي خلال شهر مارس/آذار الجاري:

  • قبل اندلاع الحرب كانت 135 سفينة في المتوسط تعبر مضيق هرمز يوميا. لكن منذ بداية مارس وحتى يوم 25 منه عبرت فقط 116 سفينة فقط.
  • بلغ انخفاض حركة مرور السفن في مضيق هرمز خلال شهر مارس/آذار نسبة 97% مقارنة بالفترة نفسها في فبراير/شباط الماضي، قبل بداية الحرب.
  • لم تمر سفن عبر المضيق، منذ اندلاع الحرب، متجهة إلى الولايات المتحدة أو أوروبا، وكانت معظم السفن متجهة إلى شرق آسيا، وبعضها إلى شرق أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وفقًا لبيانات تتبع السفن.
السفن تعبر عبر مسار شديد الانحناء في أضيق نقطة بمضيق هرمز مما يمكن من استهدافها (رويترز)

رفع علم باكستان

ونقلت الصحيفة عن مصدرين باكستانيين، يشاركان في المباحثات مع إيران بشأن تأمين عبور المضيق، أن بعض السفن التابعة لدول ثالثة تعيد تسجيل أعلامها كسفن باكستانية لضمان المرور عبر المضيق.

وأكد أحد الدبلوماسيين للصحيفة البريطانية أن هذه الترتيبات قدمت كبادرة حسن نية من إيران تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال رئيس غرفة تجارة طهران يحيى علي إسحاق قد صرح لوسائل إعلام إيرانية إن مصر تقوم بتحصيل رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، وذلك كمثال على حق الدول في الاستفادة من الممرات البحرية على حد قوله.

غير أن جوانا هيالمارسون، الأستاذة المشاركة في معهد القانون البحري بجامعة ساوثهامبتون البريطانية توضح في تصريحات لـ "فايننشال تايمز" أن وضع قناة السويس مختلف عن مضيق هرمز، وذلك لأن القناة مياه داخلية مصرية وتخضع لاتفاقية القسطنطينية للعام 1888، في حين أن المضيق هو ممر مائي دولي.

المصدر: فايننشال تايمز

