تحوّل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم، من شريان حيوي للتجارة العالمية إلى نقطة اختناق حادة بفعل اتساع رقعة الحرب في المنطقة، ما انعكس بشكل مباشر على تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد والقطاعات الصناعية والغذائية حول العالم.

فقبل اندلاع الحرب على إيران، كان مضيق هرمز يمثل ممرا حيويا لا يقتصر على عبور النفط والغاز فحسب، بل يشمل أيضا مرور معادن ومواد إستراتيجية تؤمّن الغذاء العالمي وتدخل في أدق الصناعات.

ووفق وكالة الطاقة الدولية، يتدفق عبر المضيق يوميا نحو 21 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي، إلى جانب 25% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

ولا تتوقف أهمية المضيق عند الطاقة، إذ تمر عبره نحو 8% من صادرات الألمنيوم العالمية، بما يقارب 5 ملايين طن سنويا، وهو معدن أساسي في البناء والصناعات المختلفة.

كما يشهد عبور نحو نصف تجارة الكبريت العالمية المنقولة بحرا، وهي مادة حيوية لإنتاج الأسمدة وتكرير المعادن الحساسة مثل النحاس والنيكل.

ومع تصاعد التوترات، تغيّرت معالم الحركة في المضيق بشكل جذري، حيث قفزت تكاليف التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب من أكثر من 0.2% إلى نحو 10% من قيمة السفينة منذ اندلاع الحرب.

كما أدت الحاجة إلى اعتماد مسارات بديلة إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بما لا يقل عن 14 يوما، ما زاد من تعقيد عمليات الشحن ورفع تكلفتها.

ضربة قاسية

وانعكس هذا الاختناق اللوجستي بشكل مباشر على سلاسل توريد الأسمدة، التي انكمشت عالميا بنسبة 33%، في حين ارتفعت أسعارها بأكثر من 80% للطن في بعض المناطق.

وتفاقمت الأزمة مع استهداف مراكز الطاقة وتعطل إمدادات الغاز، ما زاد من المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي العالمي.

وتوقفت صادرات اليوريا من المنطقة، والتي تُقدّر بنحو 22 مليون طن سنويا، في وقت بقي فيه أكثر من مليوني طن عالقا في المخازن، فيما قفزت أسعارها بأكثر من 40% خلال أسبوعين فقط.

ويؤثر ذلك بشكل مباشر على تكلفة إنتاج المحاصيل الأساسية، لا سيما القمح والشعير، ما يفاقم الأزمات الغذائية في مناطق عدة حول العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

تداعيات عالمية

وفي العمق، يمتد تأثير هذا الاضطراب ليبلغ قطاعات إستراتيجية كبرى، إذ أدى ارتفاع أسعار اليوريا وتراجع إمدادات الغاز بنسبة 17% إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي بنحو 20%. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ذلك قد يرفع أسعار الغذاء عالميا بنسبة تصل إلى 18%.

كما تسبب تعطل ما بين 60% و70% من إمدادات الكبريت، نتيجة توقف منشآت المعالجة الرئيسية في المنطقة، في تهديد إضافي لإنتاج الأسمدة والصناعات الكيميائية وأشباه الموصلات.

وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار الهيليوم والألمنيوم إلى زيادة تكاليف إنتاج النيكل والبطاريات، وصولا إلى سلاسل تصنيع الرقائق المتقدمة، ما يعمّق من احتمالات الركود في القطاع الصناعي العالمي.

وفي بيان صادر عن "مقر خاتم الأنبياء" المركزي، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، أن وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان سابقا، وأنهم أعادوا تحديد قواعد العبور في المضايق.