أكبر انخفاض أسبوعي لاحتياطي تركيا من الذهب منذ 2018

‌أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطي البلاد من ⁠الذهب انخفضت ⁠بنحو 50 طنا ليصل إلى 772 طنا الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس/⁠آب 2018، وذلك بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وباع المركزي التركي لأول مرة ذهبا بثلاثة مليارات دولار تقريبا الأسبوع الماضي، ⁠إضافة إلى مبيعات عملات أجنبية بلغت 26 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل نحو شهر، في خطوة تعكس جهود السلطات لتحقيق استقرار الأسواق.

وخلصت حسابات أجراها مصرفيون، استنادا على بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، إلى أن البنك باع نحو 22 طنا من الذهب الأسبوع الماضي.

وأشار هؤلاء المصرفيون إلى أن حجم عمليات مبادلة الليرة التركية المدعومة بالمعدن النفيس بعملات أجنبية بلغ نحو 31 طنا الأسبوع الماضي.

تسريع مبيعات العملات

وتسببت تقلبات الأسواق عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 ⁠فبراير/ شباط المنصرم في تسريع مبيعات ⁠العملات الأجنبية في تركيا، مما أسفر عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي نتيجة مبيعات العملات من ناحية، وتراجع أسعار الذهب العالمية من ناحية أخرى.

وتشير تقديرات مصرفيين ⁠إلى أن انخفاض أسعار الذهب 10% تقريبا الأسبوع الماضي تسبب في تراجع ⁠قيمة احتياطيات الذهب لدى المركزي التركي بنحو ⁠ثمانية مليارات دولار.

وفي هذا السياق، فقدت قيمة الذهب ضمن إجمالي احتياطيات البنك المركزي 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، مدفوعة بعمليات مبادلة وبيع المعدن الأصفر، فضلا ‌عن انخفاض أسعار الذهب العالمية.

والأسبوع الماضي، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي لتركيا 5.8 مليار دولار.