العراق يخطط لإنشاء خط نفط إلى ميناء بانياس السوري

كشفت وزارة النفط في العراق -اليوم الخميس- عن خطط استراتيجية لتطوير منظومة تصدير النفط، تشمل إنشاء خط جديد باتجاه ميناء بانياس السوري، إلى جانب رفع الطاقة التصديرية عبر ميناء جيهان التركي إلى نحو 650 ألف برميل يوميا.

وقال وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية إن العراق يمتلك مسارين رئيسيين لنقل النفط، أحدهما داخل إقليم كردستان بطاقة تبلغ 900 ألف برميل يوميا، والآخر هو الأنبوب الرئيسي الممتد من كركوك إلى فيشخابور بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا الخط تعرض لأضرار سابقة ويجري حاليا تأهيله.

وأوضح خضير أن الطاقة التشغيلية الحالية للأنبوب الأساسي تبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا، مع خطط لرفعها إلى 500 ألف برميل بعد استكمال أعمال التأهيل، فيما يمكن أن يسهم إنتاج حقول كركوك بنحو 250 ألف برميل يوميا في عمليات التصدير عبر جيهان.

وفيما يتعلق بإقليم كردستان العراق، أشار وكيل وزارة النفط إلى أن حجم الصادرات قبل الأزمة كان يقارب 200 ألف برميل يوميا، مع إمكانية رفعه إلى 400 ألف برميل، ما يتيح الوصول إلى إجمالي طاقة تصديرية قد تناهز 650 ألف برميل يوميا، اعتمادا على زيادة الإنتاج في الحقول المحلية.

وأكد خضير أن الوزارة تدرس إنشاء خط نفط جديد من الجنوب العراقي مع فروع تمتد نحو الأردن وسوريا (بانياس)، في إطار خطة أوسع لتعزيز مرونة التصدير ومواجهة المخاطر الجيوسياسية، خصوصا تلك المرتبطة بمضيق مضيق هرمز، مع فتح الباب أمام شركات عراقية وأجنبية للمنافسة على تنفيذ المشروع ضمن المواصفات العالمية.