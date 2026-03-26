البنك الدولي: سندعم الدول الأكثر تضررا من تداعيات حرب إيران

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه ⁠سيدعم حكومات الدول التي ⁠تتعامل معه في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومنها الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات للتمويل السريع.

وكشف البنك، في ⁠بيان له، عن استعداده للاستجابة على نطاق واسع من ⁠خلال تقديم مساعدات ⁠مالية فورية، ⁠وخبرات في مجال السياسات، ودعم القطاع الخاص، بهدف ‌الحفاظ على الوظائف والنمو في البلدان المتضررة.

وسجلت بيانات البنك ارتفاعا في أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 40% بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، فيما ارتفع سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بنحو الثلثين، وزادت أسعار الأسمدة بنسبة تقارب 50% في الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار، أوضح البنك أنه يراقب عن كثب تطورات السوق العالمية، مبينا أنه على اتصال مباشر مع عملائه من الدول الأكثر تضررا لفهم ما يواجهونه على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن "اضطرابات طرق الشحن تزيد من التكاليف، وأن مخاطر الإمداد بدأت تمتد من قطاع الطاقة إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية الحيوية الأخرى".

ولفت البنك إلى أنه سيسحب من المجموعة الكاملة "الأدوات المتاحة لديه لدعم الحكومات والشركات والأسر".

أدوات المساعدة

ويهدف البنك إلى تقديم دعم فوري من خلال الاستفادة من محفظته النشطة، ومجموعة أدوات الاستجابة للأزمات، وتسهيلات التمويل المعدة مسبقا، مع الانتقال تدريجياً إلى أدوات سريعة الصرف مرتكزة على سياسات سليمة لدعم التعافي.

وأشار البيان إلى أن "أذرع البنك التابعة للقطاع الخاص ستعمل على تزويد الشركات بالسيولة الأساسية، وتمويل التجارة، ورأس المال العامل".

وشدد البنك على أن الوضع الحالي "متطور" ولا يمكن التنبؤ بالنطاق الكامل للتأثيرات، محذراً من أنه "كلما طالت أمد الحرب، وزاد الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الحيوية، زاد التحدي بالنسبة للعملاء".