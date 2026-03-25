وزير تركي: لا نواجه مشكلة في أمن إمدادات الطاقة

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن أنقرة لا تواجه أي مشكلة في أمن إمدادات الطاقة على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وحذر بيرقدار- في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء- من إمكانية تحول الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى مستوى قد تؤثر فيه على الاقتصاد العالمي في حال استمرارها.

وقال الوزير "شهدنا فترات ارتفعت فيها أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم، وفترات من التضخم المرتفع، إلا أن هذه الأزمة تبدو أكبر من كل ذلك، وإذا ما استمرت لفترة طويلة، فقد تكون آثارها أكثر تدميرا على مستوى العالم".

وأوضح أن اعتماد تركيا على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز يبلغ نحو 10%، مشددا على أن ذلك مستوى يمكن التحكم فيه.

وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار ‌دولار واحد في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 مليون دولار.

لا قيود على طلب الوقود

ونفى الوزير التركي وجود قيود على طلب الوقود أو مشاكل في الإمدادات بخصوص تركيا، وأعلن عن جهود لبدء إنتاج الكهرباء من محطة "آق قويو" للطاقة النووية جنوبي تركيا خلال العام الجاري.

وأكد بيرقدار أن بلاده تمر بمرحلة حرجة للغاية بشأن الغاز الإيراني، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاليا أي انقطاعات في الإمدادات مع الدول التي أبرمت تركيا معها اتفاقيات توريد.

وشدد على أن تركيا مستعدة حيال انقطاعات محتملة في الإمدادات من خلال تنويع مسارات إمدادها بالغاز الطبيعي.

وقال بيرقدار: بفضل خط أنابيب السيل التركي بدأنا في الحصول على الغاز الطبيعي مباشرة عبر البحر الأسود، وقد وفرنا بذلك ضمانات كبيرة ضد أي انقطاعات محتملة في خطوط الأنابيب".

وأوضح الوزير أن تركيا تتقدم بخطوات واثقة نحو هدفها المتمثل في الاكتفاء الذاتي بالطاقة، وقال "لم يتبق سوى أقل من 24 ساعة على بدء عملية تنقيب جديدة في البحر الأسود بواسطة سفينة عبد الحميد خان، وفي أبريل/نيسان القادم سنحفر بئر إفلاني-1 بواسطة سفينة الفاتح".

إعلان

وأضاف: تستمر جهودنا الخاصة بالاكتشافات الجديدة، وستبدأ سفينة تشاغري باي أنشطتها في الصومال نهاية أبريل/نسان، كما ناقشنا النفط الصخري في ديار بكر. نسعى لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في تركيا عبر حشد جميع إمكاناتنا".

وكان بيرقدار قال للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء إنه لا توجد ⁠أي مشكلات في تدفق الغاز الطبيعي من إيران وإن مرافق التخزين التركية ممتلئة بنسبة 71%.