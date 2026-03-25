كوسكو الصينية تستأنف شحن البضائع إلى دول الخليج

HAMBURG, GERMANY - NOVEMBER 03: The Cosco Taurus container ship stands at the Tollerort container terminal in Hamburg Port on November 3, 2022 in Hamburg, Germany. The German government has announced it will allow Cosco, a Chinese company, to buy a 24.9% stake in the Tollerort facility. The share is a compromise, as the Chinese originally sought a 35% share that would also have given them a say in management decisions, a potential deal that caused an outcry among Germanys political opposition as well the United States, who are wary of Chinas growing economic influence across the globe. With the 24.9% stake Cosco will not have influence over operational decisions, though critics claim even that share is too high. (Photo by Gregor Fischer/Getty Images)
شركة كوسكو ⁠ومقرها ​شنغهاي ⁠ تدير أحد أكبر ⁠أساطيل سفن شحن الحاويات في ‌العالم (غيتي)
Published On 25/3/2026

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة "كوسكو" استئناف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى عدد من دول الخليج والعراق، بعد نحو 3 أسابيع من تعليق معظم عملياتها المرتبطة بالمنطقة، على خلفية التوترات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة، المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، إنها بدأت مجددا استقبال طلبات الشحن إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق "بأثر فوري"، في خطوة تعكس إعادة فتح جزئي لخطوطها اللوجستية الحيوية في المنطقة.

وكانت كوسكو من بين شركات شحن عالمية كبرى علقت عملياتها في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، وسط مخاوف من توسع النزاع وتعطل حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وفي السياق، شددت إيران مرارا على أنها لا تستهدف الدول الصديقة، إلا أن حركة عبور السفن عبر المضيق توقفت بشكل شبه كامل خلال الفترة الماضية، ما تسبب في اضطراب واسع بسلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى تلقيها بيانا من إيران يفيد بإمكانية عبور السفن "غير المعادية" لمضيق هرمز، شريطة استيفاء شروط السلامة والتنسيق مع الجهات المختصة، في محاولة لاحتواء التوتر الملاحي.

ورغم استئناف الحجوزات، أكدت "كوسكو" أن ترتيبات الشحن وعمليات النقل ستظل خاضعة للتغيير تبعا لتقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط، في إشارة إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهيمن على أهم طرق التجارة البحرية العالمية.

المصدر: الفرنسية

