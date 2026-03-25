كوسكو الصينية تستأنف شحن البضائع إلى دول الخليج

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة "كوسكو" استئناف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى عدد من دول الخليج والعراق، بعد نحو 3 أسابيع من تعليق معظم عملياتها المرتبطة بالمنطقة، على خلفية التوترات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة، المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، إنها بدأت مجددا استقبال طلبات الشحن إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق "بأثر فوري"، في خطوة تعكس إعادة فتح جزئي لخطوطها اللوجستية الحيوية في المنطقة.

وكانت كوسكو من بين شركات شحن عالمية كبرى علقت عملياتها في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، وسط مخاوف من توسع النزاع وتعطل حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وفي السياق، شددت إيران مرارا على أنها لا تستهدف الدول الصديقة، إلا أن حركة عبور السفن عبر المضيق توقفت بشكل شبه كامل خلال الفترة الماضية، ما تسبب في اضطراب واسع بسلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى تلقيها بيانا من إيران يفيد بإمكانية عبور السفن "غير المعادية" لمضيق هرمز، شريطة استيفاء شروط السلامة والتنسيق مع الجهات المختصة، في محاولة لاحتواء التوتر الملاحي.

ورغم استئناف الحجوزات، أكدت "كوسكو" أن ترتيبات الشحن وعمليات النقل ستظل خاضعة للتغيير تبعا لتقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط، في إشارة إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهيمن على أهم طرق التجارة البحرية العالمية.