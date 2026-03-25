الذهب يرتفع والدولار يتراجع مع انحسار المخاوف من التضخم

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، في حين أسهم هبوط أسعار النفط في تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة عالميا، وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب على إيران.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4545.46 دولارا للأوقية وقت كتابة هذه السطور، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 3.29% إلى 4547 دولارا.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما هدأ المخاوف المرتبطة بالتضخم بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى إيران من 15 نقطة.

وذكر ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيران قدمت تنازلا قيّما يتعلق بالطاقة غير النووية ومضيق هرمز، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع.

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية أن المتداولين لا يتوقعون أي خفض لمعدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.46% إلى 73 دولارا، وزاد البلاتين 1.27% إلى 1959.9 دولارا، كما ارتفع البلاديوم 1.53% إلى 1463.7 دولارا.

العملات تتأرجح

خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بينما التزم المتعاملون الحذر إزاء مساعي الرئيس الأمريكية دونالد ترمب لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة قلق.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.159 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.338 دولار.

وجاء هذا الهدوء النسبي في أسواق العملات على النقيض من الارتفاع الحاد في العقود الآجلة للأسهم والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، بعدما قال ترمب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون غروب ليمتد" في ملبورن بأستراليا: "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل عن إجراء حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

وارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى 159.14 ينا، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير/كانون الثاني أن عددا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الفائدة من دون تحديد وتيرة معينة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.04% إلى 99.39 نقطة.