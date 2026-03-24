النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات والذهب يواصل التراجع

تباين أداء السلع العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في الخليج بعد نفي إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بينما واصل الذهب خسائره للجلسة العاشرة على التوالي متأثراً بصعود الدولار وتراجع الرهانات على خفض قريب لمعدلات الفائدة الأمريكية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريباً.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.79% إلى 102.73 دولار، وقت كتابة هذه السطور، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.55% إلى 91.26 دولاراً.

كانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% أمس الاثنين بعدما قال ترمب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، مضيفاً أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن "نقاط اتفاق رئيسية".

ونقلت رويترز عن كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، قوله: "من خلال تعليق خطة قصف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، سحبت الولايات المتحدة فعلياً جزءاً كبيراً من ‘علاوة الحرب’ من أسعار النفط"

وأضاف: "الارتفاع المعتدل الذي شهدناه اليوم ليس سوى محاولة من السوق لاستعادة توازنها وسط الاضطراب. يدرك المتداولون أنه رغم تعليق الهجمات الصاروخية مؤقتاً، فإن مضيق هرمز لا يزال بعيداً عن أن يكون ممراً آمناً"

تسببت الحرب في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، لكن رغم ذلك، تمكنت ناقلتا نفط متجهتان إلى الهند من عبور المضيق أمس الاثنين.

الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على المدى القريب.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.13% إلى 4402.52 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.58% إلى 4381.70 دولاراً.

وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ونفت إيران أمس الاثنين إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترمب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيراً إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

وقال مسؤول باكستاني ومصدر لرويترز إن محادثات مباشرة لإنهاء الحرب قد تُعقد في إسلام آباد هذا الأسبوع.