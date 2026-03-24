من أخبرهم؟.. مضاربات بنصف مليار دولار بسوق النفط قبل دقائق من مهلة ترمب

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن متداولين أجروا مضاربات بأكثر من نصف مليار دولار في سوق النفط قبل 15 دقيقة فقط من منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصة "سوشيال تروث" عن "محادثات بناءة" مع إيران يوم أمس الاثنين.

وقالت الصحيفة إنه تم تداول نحو 6200 من العقود الآجلة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط صباح الاثنين، في الفترة ما بين 6:49 إلى 6:50 بتوقيت نيويورك، قبل ربع ساعة من منشور ترمب، وبلغت قيمتها نحو 850 مليون دولار، وفق حسابات فايننشال تايمز استنادا إلى بيانات وكالة بلومبيرغ.

وبدوره أوضح موقع "ياهو فايننس" أن أسعار العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز- 500 لبورصة نيويورك، ارتفعت بعد منشور ترمب عن المحادثات مع إيران، الأمر الذي يعني -بحسب الصحيفة- تحقيق مكاسب كبيرة للمضاربين على العقود الآجلة، وارتفع المؤشر إجمالا بنسبة 1.08% يوم الاثنين.

أمر يثير تساؤلات

ونقلت فايننشال تايمز عن أحد المحللين في بورصة نيويورك قوله إن "الأمر يثير تساؤلات: من سيبيع عقودا آجلة في هذا التوقيت قبل 15 دقيقة فقط من منشور ترمب؟".

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في صناديق التحوط أشاروا إلى أن ما حدث يوم الاثنين هو واحد من أمثلة في الأشهر الأخيرة على عمليات التداول الكبيرة التي تمت قبل الإعلان عن قرارات هامة للإدارة الأمريكية.

وتعليقا على الموضوع قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش دساي إن إدارة ترمب "لا تتسامح مع أي مسؤول يتربح بشكل غير قانوني من معلومات داخلية"، مؤكدا أن أي تقارير بهذا الشأن بدون أدلة "هي تقارير لا أساس لها وغير مسؤولة".

وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لا محادثات بين طهران وواشنطن، مضيفا في منشور على منصة إكس أن "هذه الأخبار المزيفة تستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية".

مراهنات على عمليات عسكرية

وفي السياق ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حسابات عدة على منصة "بولي ماركت" للتنبؤ راهنت على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما قد يدل على وجود معلومات داخلية لدى المراهنين.

وأضافت الغارديان أن 8 حسابات حديثة، أُنشئت في 21 مارس/آذار الجاري، راهنت بمبلغ إجمالي يقارب 70 ألف دولار على التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل 31 مارس/آذار، ومن المتوقع أن تربح ما يقارب 820 ألف دولار إذا تحققت توقعاتهم.

وارتفع تقييم منصة "بولي ماركت" لاحتمالية وقف إطلاق النار قبل 31 مارس/آذار من 6% في 21 مارس إلى 24% بحلول يوم الاثنين، ويتم حاليا المراهنة بأكثر من 21 مليون دولار على هذه النتيجة، وفق الغارديان.

وأشارت الغارديان إلى منصات التنبؤ عبر الإنترنت مثل "بولي ماركت" و"كالشي" صارت من سمات الحروب، مضيفة أن الرهانات عليها توضح وجود معلومات سرية لدى المراهنين عن عمليات عسكرية، مثل اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أو توقيت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت أن الحسابات على منصة "بولي ماركت" سرية، ومن الصعب للغاية تتبع ملاك محافظ العملات المشفرة التي تقوم بالمراهنات.

ونقلت الغارديان عن بن يورك، الباحث السابق في شركة "كوين تلغراف" لتداول العملات المشفرة، قوله إن محافظ الاستثمار بهذه المواقع "بالتأكيد تعود لأفراد لديهم درجة معينة من المعلومات الداخلية".

وأشارت الغارديان إلى أن شركة "بولي ماركت" تضم بين مستثمريها شركة يمتلكها دونالد ترامب الابن، وتعرضت لانتقادات وعمليات تدقيق من الجهات المنظمة لنشاطها بسبب احتمال تسهيلها التربح من الحرب استنادا إلى معلومات داخلية.