قطر للطاقة تعلن "القوة القاهرة" في عقود الغاز المسال مع إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي إن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية أدت إلى خفض قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو 17%، متسببّة بخسائر سنوية تُقدّر بحوالي 20 مليار دولار.

وأوضح الكعبي، خلال استعراضه للأضرار التي لحقت بالمنشآت عقب الهجمات التي وقعت يومي 18 و19 مارس/آذار 2026، أن الضربات "ألحقت أضراراً جسيمة بخطين من خطوط الإنتاج"، مشيراً إلى أن أعمال الإصلاح "ستستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات".

وأضاف أن الهجمات طالت خطي الإنتاج رقم 4 و6 في مرافق الغاز الطبيعي المسال، بطاقة إجمالية تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل نحو 17% من صادرات الدولة، لافتاً إلى أن الخطين يُداران ضمن شراكات مع "إكسون موبيل".

وأكد الكعبي أن قطر للطاقة قد تضطر إلى إعلان "حالة القوة القاهرة" على بعض عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد، موضحاً أن هذه الحالة "قد تمتد لما يصل إلى خمس سنوات"، في ظل استمرار أعمال الإصلاح وتأثيرها على القدرة الإنتاجية.

وقال: "ستؤثر هذه التطورات على إمدادات الغاز إلى أسواق رئيسية تشمل الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وبلجيكا"، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً مع الشركاء والعملاء لتقييم الخيارات المتاحة.

وفي سياق متصل، كشف الكعبي أن الهجمات استهدفت أيضاً مصنع "اللؤلؤة" لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تديره شركة "شل"، مضيفاً أن أحد خطي الإنتاج في المصنع "قد يتوقف عن العمل لمدة عام على الأقل" نتيجة الأضرار.

وبيّن أن الانقطاع في الإنتاج سيؤدي إلى خسائر في عدد من المنتجات المرتبطة، من بينها:

المكثفات بنحو 18.6 مليون برميل، ما يعادل 24% من صادرات قطر

غاز البترول المسال بنحو 1.281 مليون طن (13%)

النافثا بنحو 0.594 مليون طن (6%)

الكبريت بنحو 0.18 مليون طن (6%)

الهيليوم بنحو 309.54 مليون قدم مكعب (14%)

وشدد الكعبي على أن "الهجمات لم تكن مجرد استهداف لدولة قطر، بل تمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي واستقراره"، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

كما أشاد بسرعة استجابة فرق الطوارئ والقوات الأمنية، التي قال إنها "ساهمت في احتواء الموقف بسرعة وكفاءة"، بالتوازي مع بدء تقييم شامل لحجم الأضرار وخطط الإصلاح.

تمثّل "القوة القاهرة" بنداً قانونياً يتيح تعليق الالتزامات التعاقدية عند وقوع أحداث خارجة عن السيطرة مثل الحروب أو الهجمات، دون اعتبار ذلك إخلالاً بالعقد. وفي قطاع الغاز، يعني تفعيلها تقليص أو وقف الإمدادات مؤقتاً، ما يدفع المشترين للبحث عن بدائل ويرفع الأسعار الفورية، خصوصاً في العقود طويلة الأمد.