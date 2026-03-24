رويترز: شركة عملاقة تشتري 5 ملايين برميل من النفط الإيراني

نقلت رويترز عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة قولها -اليوم ⁠الثلاثاء- إن ⁠شركة ريلاينس إندستريز الهندية -التي تدير أكبر مجمع تكرير في العالم- اشترت 5 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك بعد ⁠أيام من رفع الولايات المتحدة العقوبات مؤقتا عن هذا النفط.

وقال اثنان من المصادر إن شركة التكرير الهندية اشترت الخام من شركة النفط ⁠الوطنية الإيرانية.

كما ذكر أحد المصادر أنه تم تسعير الخام بعلاوة 7 دولارات للبرميل تقريبا فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتننتال. ولم يتضح بعد موعد تسليم النفط.

وتمثل هذه الصفقة أول عملية شراء للنفط الإيراني تقوم بها الهند منذ أن أوقفت الاستيراد من إيران في ⁠مايو/أيار 2019 بعد أشهر من إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران.

وغالبا ما يعاد تصنيف النفط الإيراني -الذي اشترته أساسا ‌شركات تكرير صينية مستقلة في السنوات القليلة الماضية- على أنه من منشأ دولة أخرى.

ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في عرض البحر.

ويسري الإعفاء على النفط ⁠المحمل على أي سفينة -بما يشمل ناقلات النفط ⁠الخاضعة للعقوبات- في أو قبل 20 مارس/آذار وحتى 19 أبريل/نيسان.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ⁠ومستهلك للنفط في العالم.

" لاحاجة لتصريح"

ويأتي هذا الشراء بعد أن ⁠استحوذت شركات التكرير الهندية على أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام الروسي عقب إعلان الولايات المتحدة هذا الشهر عن رفع مؤقت للعقوبات لتخفيف نقص الإمدادات.

وأفادت عدة مصادر ‌بأن شركات تكرير آسيوية أخرى، من بينها شركات هندية حكومية، تبحث ما إذا كان بإمكانها شراء هذا النفط، لكن مسؤولا تنفيذيا رفيع المستوى ‌في ‌شركة سينوبك الصينية الحكومية -وهي أكبر شركة تكرير في آسيا- قال أمس الاثنين إن الشركة لا تنوي شراء النفط الإيراني.

إعلان

في الأثناء نقلت رويترز عن مسؤول حكومي هندي قوله " لا حاجة لأي تصريح من أي جهة لعبور السفن من مضيق هرمز".

وكانت مصادر قالت لرويترز إن مصافي التكرير الهندية أمامها شهر واحد لتعظيم مشترياتها من النفط وغاز البترول من إيران، التي ‌تقع جغرافيا بالقرب من الهند.

وقالت المصادر إن المتعاملين والشركة الوطنية الإيرانية ⁠للنفط يسعون إلى الحصول على المدفوعات بالدولار، مضيفة أن ⁠بعض الأطراف مستعدة حتى لقبول المدفوعات بالروبية الهندية.