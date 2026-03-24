رئيس الكونغو يطلق حملة لإنقاذ شركة الطيران الوطنية

أطلق الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي مهمة لإنقاذ شركة الطيران الوطنية "كونغو إيروايز" (Congo Airways)، التي تواجه سلسلة من الأزمات المالية والإدارية منذ سنوات. وقد أعلن الرئيس تكليف رئيسة الوزراء بوضع خطة إستراتيجية لإعادة إحياء الناقل الوطني.

وتأسست "كونغو إيروايز" عام 2015 لتكون واجهة جوية للبلاد، لكنها سرعان ما اصطدمت بواقع معقد. فقد واجهت أزمات مالية متكررة أدت إلى تعليق الرحلات أكثر من مرة، إضافة إلى خلافات حول الصيانة وارتفاع تكاليفها، مما أدى إلى إيقاف طائرات من الخدمة.

ومع توقف الأسطول كاملا لأسباب تتعلق بالسلامة، لجأت الشركة إلى حلول مؤقتة مكلفة مثل استئجار طائرات، وهو ما زاد من أعبائها المالية. وفي عام 2021، واجهت الشركة اتهامات بالاختلاس عبر تضخيم الفواتير، بالتزامن مع خططها لإضافة أربع طائرات جديدة إلى أسطولها، وهو ما زاد من اهتزاز صورتها أمام الرأي العام.

وتضمنت خطة إعادة الهيكلة التي طرحت مطلع العام الماضي اقتناء ثلاث طائرات إيرباص خلال خمس سنوات، إلى جانب إعادة تنظيم الحوكمة الداخلية للشركة. كما نصت على الاعتماد على دعم مالي مباشر من السلطات العامة، وفي مقدمتها الحكومة الكونغولية. ورغم تعيين فريق إداري جديد في يناير/كانون الثاني 2025، بقيت عملية الإصلاح متعثرة، مما دفع الرئيس تشيسيكيدي إلى التدخل شخصيا.

فقد طلب الرئيس أن تحدد خطة الإنقاذ آليات واضحة لتحسين الحوكمة، وضبط الانضباط والمساءلة داخل الإدارة التنفيذية للشركة. ويعكس هذا التدخل رغبة في تحويل "كونغو إيروايز" من عبء مالي إلى مؤسسة قادرة على المنافسة، خصوصا في سوق إفريقي يشهد توسعا في شركات الطيران الإقليمية.

إلا أن أزمة "كونغو إيروايز" تثير أسئلة حول قدرة الدولة الكونغولية على إدارة مؤسساتها الإستراتيجية، في ظل تحديات الفساد وضعف البنية التحتية. كما تعكس أهمية النقل الجوي في بلد مترامي الأطراف مثل الكونغو الديمقراطية، حيث يشكل الطيران وسيلة أساسية للربط بين المدن والمناطق النائية.