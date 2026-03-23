ماذا وراء زيارة نائب الرئيس الصيني لأفريقيا؟

تثير الجولة التي بدأها أمس هان تشنغ نائب الرئيس الصيني في أفريقيا تساؤلات حول أهدافها وأبعادها الإستراتيجية. فقد بدأ تشنغ جولة أفريقية تشمل كينيا وجنوب أفريقيا وسيشل، وهي زيارة تكشف عن رؤية بكين لإدارة العلاقات الصينية الأفريقية، وتؤكد أنها تتعامل مع أفريقيا بصفتها فضاء إستراتيجيا يستوجب حضورا رفيع المستوى.

ويعد هان تشنغ، الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ مارس/آذار 2023، من أبرز وجوه الدبلوماسية الصينية المكلفة بمهام خاصة من الرئيس شي جين بينغ. وفي هذا السياق يرى موقع كابيتال (Capital) الكيني أن حضوره في محطات حساسة مثل مشاركته ممثلا لشي في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2025 يعكس أن إيفاده إلى أفريقيا ليس مجرد زيارة روتينية، بل رسالة جدية من بكين بأن العلاقات مع القارة تحظى بأولوية إستراتيجية.

واللافت أن هان سيلتقي نظراءه من نواب الرؤساء ونواب القادة في الدول الثلاث، وهو ما يشير إلى تركيز الصين على بناء علاقات مؤسسية مستقرة تتجاوز تقلبات الانتخابات. وأضاف موقع كابيتال أن هذه اللقاءات تتيح تثبيت أطر التعاون الاقتصادي والسياسي عند مستوى "الإطار العملي" للعلاقات الثنائية، وتفتح المجال أمام بناء شراكات مع القادة الذين يُحتمل أن يتولّوا السلطة مستقبلا.

كينيا.. بوابة لوجستية ومشروع إستراتيجي

في كينيا، يبرز مشروع السكة الحديدية السريعة رمز ا للتعاون مع الصين. فقد ارتفعت إيراداته بنسبة 18.6% عام 2025، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الكيني، مدعومة بزيادة في حجم الشحنات وعدد الركاب. ويربط المشروع ميناء مومباسا بالأسواق الداخلية، ويعد جزءا من رؤية أوسع لتمديد الخط نحو الحدود الأوغندية وربطه بشبكات إقليمية تصل إلى رواندا. وتأتي زيارة هان في لحظة مفصلية، حيث تتحول هذه الرؤية من مجرد طموح إلى مفاوضات فعلية.

جنوب أفريقيا.. شريك تجاري ودبلوماسي محوري

بينما تعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر للصين في القارة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 52.4 مليار دولار عام 2024؛ فإ ن أهميتها تتجاوز الاقتصاد، فهي ركيزة دبلوماسية أساسية لبكين ضمن مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي. تعاونها مع الصين في قضايا الحوكمة العالمية، وإسنادها لمواقف بكين في المحافل الدولية، يمنحان الصين صوتا مضاعفا على الساحة العالمية. كما أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين عام 2025، وتركيزها على قضية استدامة الديون، ينسجمان مع أجندة الصين في إصلاح النظام المالي الدولي.

سيشل.. موقع صغير بأهمية كبيرة

رغم أن سيشل لا يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة، فإن موقعها في المحيط الهندي يمنحها أهمية إستراتيجية في الممرات البحرية العالمية. وقد عززت الصين حضورها هناك عبر مشاريع بارزة مثل مباني المحكمة العليا والجمعية الوطنية، إضافة إلى مقر جديد لهيئة البث الوطنية. وتعكس هذه المشاريع توجها صينيا نحو بناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع سيشل.

سياق أوسع للتعاون

تأتي هذه الجولة في وقت تدخل فيه التزامات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) لعام 2024 مرحلة التنفيذ، حيث تعهدت بكين بتقديم 50 مليار دولار في صورة قروض ومساعدات واستثمارات. زيارة هان تشنغ تمثل حلقة وصل بين التعهدات والواقع، وتؤكد حرص الصين على متابعة التنفيذ وضمان استمرارية الاهتمام بالقارة، خصوصا في مجالات التصنيع والقيمة المضافة التي أصبحت محورا رئيسيا في التعاون بين الجانبين.