"وعيد ترمب وترقب إيران".. هل استجابت أسواق الأسهم و أسعار النفط والذهب لمهلة الـ5 أيام؟

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت"، كما انتعشت المؤشرات الأوروبية بقوة، لكنها قلصت مكاسبها في ختام الجلسة، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عالميا، اليوم الاثنين، بعدما مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، معلنا أن الولايات المتحدة ستؤجل شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية وغيرها من البنى التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% قبل بدء التداولات.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.2%.

أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط على الفور، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 10% لبعض الوقت.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 5.38 دولارات ليصل إلى 92.85 دولارا للبرميل.

تراجع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 5.94 دولارات ليصل إلى 106.25 دولارا للبرميل.

أسواق الأسهم في أوروبا

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل في ختام الجلسة بنسبة 0.63%.

كسب مؤشر داكس الألماني 0.96% ليصل إلى 22.595.25 نقطة.

زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.79% ليصل إلى 7.726.20 نقطة.

تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.24% إلى 9.894.15 نقطة.

أسواق الأسهم في آسيا

تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني، في ختام التداولات، بنسبة 3.5% ليغلق عند 51515.49 نقطة.

تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.5% ليصل إلى 32722.50 نقطة.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8365.90 نقطة.

تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6.5% ليصل إلى 5405.75 نقطة.

تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 3.5% ليصل إلى 24382.47 نقطة.

تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.6% ليصل إلى 3813.28 نقطة.

المعادن النفيسة

قلص الذهب خسائره، اليوم الاثنين، بعد أن أعلن ترمب أنه سيؤجل أي ضربات على محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة للجلسة التاسعة على التوالي، إذ نالت التوقعات برفع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن.

انخفض سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم أبريل/نيسان المقبل بمقدار 183.40 دولارا أي بنسبة 4.01% إلى 4391.50 دولارا للأوقية.

انخفض سعر الفضة تسليم إبريل/نيسان المقبل، بمقدار 0.175 دولارا أي بنسبة 0.25% إلى 69.245 دولارا للأوقية.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4448.32 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (13:14) بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر أكثر من 8% في وقت سابق من الجلسة إلى 4097.99 دولارا.

الذهب كان قد سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983، الجمعة الماضي.

هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% إلى 4451.40 دولارا.

سعر العملة

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 159.53 ين ياباني من 159.22 ينا يابانيا.

تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1526 دولار من 1.1571 دولار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، ما دفع إيران إلى التلويح بأنها سترد على أي هجوم من هذا القبيل بهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وقالت المحللة في بنك ميزوهو بسنغافورة، نغ غينغ وين، إن "إنذار ترامب وتحذيرات إيران الانتقامية يشيران إلى اتساع نطاق الصراع، ما يبقي اضطرابات الطاقة وتقلبات الأسواق مرتفعة دون وجود مخرج واضح في الأفق".