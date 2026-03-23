الذهب عند أدنى مستوياته في 2026 بفعل توقعات رفع الفائدة

انخفض سعر الذهب بأكثر من 6% اليوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوى له في عام 2026 بعد أن سجل أسوأ أسبوع له منذ نحو 43 عاما، إذ أججت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المخاوف من التضخم ورفعت التوقعات برفع الفائدة العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري 6.1% إلى 4217.08 دولارا للأونصة، في وقت كتابة الخبر، وهو أدنى مستوى له منذ 11 ديسمبر/كانون الأول، واستمرت خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

كان المعدن قد انخفض بأكثر من 10% الأسبوع الماضي، مسجلا أسوأ أسبوع له منذ فبراير/شباط 1983، كما تراجع بأكثر من 20% عن ذروته القياسية البالغة 5594.82 دولارا للأونصة التي سجلها في 29 يناير/كانون الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل/نيسان 8.32% إلى 4194.40 دولارا.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد، تيم ووترر، قوله: "مع دخول الصراع الإيراني أسبوعه الرابع، وتذبذب أسعار النفط حول مستوى 100 دولار، تحولت التوقعات من خفض نسبة الفائدة إلى احتمالية رفعها، مما أثر سلبا على جاذبية الذهب من منظور العائد".

ضغوط الحرب

وأعلنت إيران يوم الأحد أنها ستضرب شبكات الطاقة والمياه لدى جيرانها في الخليج ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية خلال 48 ساعة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية، بينما بقيت أسعار النفط أعلى من 110 دولارات للبرميل.

وأضاف ووترر: "يبدو أن السيولة العالية للذهب تؤثر سلبا عليه خلال هذه الفترة التي يسودها النفور من المخاطرة. فالتراجع في أسواق الأسهم يدفع المستثمرين إلى إغلاق مراكز تداول الذهب لتغطية نداءات الهامش على الأصول الأخرى".

وساهم إغلاق مضيق هرمز في استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من مخاوف التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع، في حين أن ارتفاع التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع نسبة الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وقالت شركة بي إم آي، التابعة لشركة فيتش سولوشنس: "التحول المتزايد من تخصيص الأصول كملاذات آمنة نحو التوجهات الاقتصادية الكلية قد يزيد من حدة المخاطر السلبية، حيث يهيمن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع احتمالية تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المشهد العام".

شهدت أسعار السوق لتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة هذا العام ارتفاعا ملحوظا، حيث تشير العقود الآجلة لنسبة الفائدة إلى أن البنك المركزي الأمريكي أكثر ميلا لرفع الفائدة بدلا من خفضها بحلول نهاية عام 2026، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وانخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل حاد، إذ تراجعت الفضة الفورية 7.4% إلى 62.78 دولارا للأونصة، وانخفض سعر البلاتين الفوري 7.2% إلى 1786.47 دولارا، وانخفض سعر البلاديوم 3.3% إلى 1362.07 دولارا.