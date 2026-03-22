رئيس "توتال" يحذر.. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي بعد 180 يوما من الحرب على إيران؟

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" النفطية الفرنسية باتريك بوياني من أنّ استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أكثر من ستة أشهر "سيؤدي إلى آثار حقيقية" على الاقتصادات العالمية.

وقال بوياني لشبكة "سي جي تي إن" الصينية، إنّ الأمر كله "مسألة وقت فقط"، مضيفا "إذا تجاوزت ستة أشهر، سيكون لدينا تأثيرات حقيقية، وستعاني كل اقتصادات العالم".

وأضاف في مقابلة على هامش منتدى التنمية الصيني، أنّه مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يعدّ ممرا بحريا حيويا لـ20% من نفط العالم وغازه، "ستتعذر مغادرة عشرة ملايين برميل من النفط يوميا منطقة الخليج".

وتابع "في حال استمر النزاع ثلاثة أو أربعة أشهر، سنتمكّن من استيعابه"، مشيرا إلى أنّ الاقتصادات العالمية يمكنها الاعتماد على احتياطياتها النفطية "للتخفيف من وطأة هذه الصدمة". وقال "آمل مرة أخرى أن نتوصل سريعا إلى حلول لهذه الحرب".

وأجبرت الحرب التي طالت دول المنطقة، شركة توتال على تجميد عملها في العديد من الحقول البحرية، مما يعني وقف ما يعادل 15% من إجمالي إنتاجها العالمي من النفط والغاز.

وتتزامن تصريحات بوياني مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز إغلاقا كاملا، غداة توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير محطاتها للطاقة ما لم تفتح في غضون يومين المضيق الإستراتيجي المغلق عمليا منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكثف ترمب مجددا الضغط على طهران، وأمهل قادتها ليل السبت، 48 ساعة لفتح المضيق الذي يعد ممرا حيويا للإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وذلك رغم إشارته إلى أنه قد يخفف التصعيد في الحرب.

وقال ترمب على منصته تروث سوشال "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز كاملا، ومن دون أي تهديد، في غضون 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بكبراها!".

وردا على ذلك، قال "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الايرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، "إذا تم تنفيذ تهديدات الولايات المتحدة بشأن منشآت الطاقة الإيرانية… سيتم إغلاق مضيق هرمز كاملا، ولن تتم إعادة فتحه إلى أن تتم إعادة بناء منشآت الطاقة المدمّرة لدينا".

وأضاف البيان "الجيش سيضرب محطات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إسرائيل"، إلى جانب "استهداف محطات الطاقة في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أمريكية وشركات ذات مساهمين أمريكيين".