إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية باستثناء الأعداء

قالت إيران إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بما وصفته بـ"أعداء طهران"، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية علي موسوي -اليوم الأحد- أن السفن غير المرتبطة بخصوم بلاده يمكنها عبور هرمز، شريطة التنسيق مع طهران بشأن ترتيبات الأمن والسلامة.

ويأتي هذا الموقف بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس السبت باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة.

وتسبب التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة، في تراجع حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره نحو 20% إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يثير مخاوف من حدوث أكبر أزمة طاقة في التاريخ المعاصر.

وأكد ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية استعداد بلاده للتعاون مع المنظمة لتعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة في الخليج، مشددا على أن الدبلوماسية لا تزال أولوية، لكنه ربط ذلك بوقف ما وصفه بالعدوان وبناء الثقة.

وحمل المسؤول الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التوتر الحالي، معتبرا أن الهجمات عليهما تمثل السبب الرئيس في تفاقم الأوضاع بمضيق هرمز.