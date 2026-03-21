تأثرت بحرب إيران.. تعرف إلى 10 أكثر منتجي الألمنيوم بالعالم

تهدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سوق الألمنيوم العالمية عبر ما تخلقه من ضغط على الخليج باعتباره أحد أهم ركائز الطاقة والشحن والصناعة الثقيلة في العالم، فالألمنيوم من أكثر الصناعات ارتباطا باستقرار الكهرباء والغاز وسلاسل الإمداد البحرية، مما يجعل أي اضطراب عسكري في المنطقة سريع الانتقال إلى المجال الصناعي، سواء عبر ارتفاع كلفة التشغيل أو تعطل تدفقات المواد الخام أو تباطؤ حركة الصادرات.

من هنا، تبدو حساسية القطاع أعلى من مجرد تقلبات أسعار عابرة؛ فكلما طال أمد الحرب أو اتسع نطاقها، زادت المخاطر على المصاهر الخليجية، وعلى إمدادات المعدن إلى الأسواق الصناعية الكبرى في أميركا وآسيا وأوروبا.

تظهر الصورة بوضوح أكبر في قطر والبحرين، فقد قالت شركة هيدرو إن شركة ألمنيوم قطر أبقت الإنتاج عند نحو 60% من الطاقة بعد خفض إمدادات الغاز واستمرار اضطرابات الشحن، بينما أفادت تقارير حديثة بأن شركة "ألبا" البحرينية أوقفت مؤقتا 19% من طاقتها الإنتاجية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد في مضيق هرمز، مما يعني أن أثر الحرب لم يعد مقتصرا على الأسعار وعلاوات الشحن، بل بات يمس المعروض الفعلي من المعدن.

أكبر منتجي الألمنيوم في العالم

حسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بلغ الإنتاج العالمي من الألمنيوم الأولي 74 مليون طن في 2025، وجاء ترتيب أكبر 10 منتجين في العالم على النحو التالي:

الصين: 45 مليون طن. الهند: 4.2 ملايين طن. روسيا: 3.9 ملايين طن. كندا: 3.3 ملايين طن. الإمارات: 2.7 مليون طن. البحرين: 1.6 مليون طن. أستراليا: 1.5 مليون طن. النرويج: 1.3 مليون طن. البرازيل: 1.2 مليون طن. ماليزيا: 1.1 مليون طن.

أما إيران فتنتج نحو 560 ألف طن سنويا، مما يضعها خارج قائمة الكبار عالميا، لكن موقعها الجغرافي يجعلها أكثر تأثيرا من وزنها الإنتاجي المباشر، لأن أي تصعيد حولها يضغط على طاقة وشحن الخليج معا.

إعلان

أكبر مصدري الألمنيوم في العالم

حسب بيانات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية جاءت قائمة أكبر مصدري الألمنيوم غير المشغول غير المخلوط (حسب العائدات) لعام 2024 (آخر البيانات المتاحة) كالتالي:

كندا: 4.776 مليارات دولار. الهند: 3.503 مليارات دولار. أستراليا: 3.291 مليارات دولار. ماليزيا: 1.874 مليار دولار. آيسلندا: 1.704 مليار دولار. هولندا: 1.615 مليار دولار. جنوب أفريقيا: 1.378 مليار دولار. موزمبيق: 1.116 مليار دولار. إندونيسيا: 827.3 مليون دولار. البرازيل: 693.5 مليون دولار.

أكبر الدول المصدرة للألمنيوم في العالم العربي

عربيًا، جاءت أكبر 5 دول تصديرا (حسب العائدات) في 2024 على النحو التالي:

البحرين: 639.7 مليون دولار. السعودية: 581 مليون دولار. عُمان: 577.6 مليون دولار. مصر: 186.6 مليون دولار. المغرب: 42.1 مليون دولار.

أكبر الدول المستوردة للألمنيوم في العالم

وفي جانب الطلب، تُظهر البيانات أن أكبر 10 دول استيرادا (حسب قيمة الواردات) في العالم في 2024، جاءت على النحو التالي:

الولايات المتحدة: 6 مليارات دولار. الصين: 5.208 مليارات دولار. كوريا الجنوبية: 2.864 مليار دولار. تركيا: 2.695 مليار دولار. اليابان: 2.632 مليار دولار. ألمانيا: 1.993 مليار دولار. إيطاليا: 1.704 مليار دولار. هولندا: 1.667 مليار دولار. ماليزيا: 1.319 مليار دولار. تايلاند: 921.4 مليون دولار.

أكبر الدول المستوردة للألمنيوم في العالم العربي

أما أكبر 5 دول عربية استيرادا للألمنيوم غير المشغول وغير المخلوط في 2024، فجاءت على النحو التالي:

السعودية: 59.1 مليون دولار. البحرين: 37.8 مليون دولار. مصر: 35.9 مليون دولار. الأردن: 17.4 مليون دولار. الكويت: 5.6 ملايين دولار.

في المجمل تضغط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الألمنيوم العالمي عبر الخليج بوصفه مركز إنتاج وطاقة وشحن، لا عبر إيران وحدها، فإيران نفسها ليست من كبار المنتجين عالميا، لكن أي اضطراب يطال البحرين وقطر والإمارات وعُمان والسعودية ينعكس بسرعة على سوق تتغذى على الاستيراد في أمريكا وآسيا وأوروبا، وإذا طال أمد اضطراب الغاز والشحن في الخليج، فإن الخطر لن يبقى في ارتفاع الكلفة فقط، بل سيتحول إلى نقص فعلي في الإمدادات.