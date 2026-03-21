المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لخفض مخزونات الغاز بـ10%

حثّت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، دول الاتحاد على خفض مستوى ملء مخزونات الغاز المخصصة للشتاء المقبل، من أجل تخفيف الضغوط على الأسواق والأسعار بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ودعا مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن الدول الأعضاء إلى "النظر في خفض هدف ملء المخزونات إلى 80% في أقرب وقت ممكن من موسم التخزين، من أجل طمأنة المشاركين في السوق".

ويشكل هذا الرقم انخفاضا نسبته 10% عن الهدف المعتاد البالغ 90%.

ومنذ بدء الحرب على إيران وردّ طهران باستهداف دول في المنطقة والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50%، وزادت أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 30%.

تضرر اقتصادات أوروبا

ويخشى أن تؤدي هذه الزيادة المطردة في أسعار الطاقة إلى تسارع وتيرة التضخم وكبح النمو الاقتصادي في دول أوروبا.

ومع نهاية فصل الشتاء، تبدأ الدول الأوروبية إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا للشتاء المقبل، ولكن مع ارتفاع أسعار الغاز وزيادة مخاطر الإمدادات، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة من آسيا على الإمدادات.

ورغم تداعيات الحرب على إيران على أسواق النفط والغاز العالمية، يقول مفوض شؤون الطاقة يورغنسن إن إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي "لا تزال محمية نسبيا في هذه المرحلة"، لأن الاتحاد يحصل على الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

لكنه أردف قائلا "باعتبارنا مستوردا للطاقة، فإن الأسعار العالمية المرتفعة والمتقلبة الناتجة عن ذلك قد تؤثر أيضا في توقعات مخزون الغاز في الاتحاد".