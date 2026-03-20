النفط يتراجع مع سعي لزيادة الإمدادات وحلحلة وضع مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.

وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56% إلى 106.95 دولار للبرميل، في وقت كتابة هذه السطور، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.16% إلى 94.06 دولاراً.

ويتجه خام برنت القياسي للارتفاع بأكثر من 4% هذا الأسبوع، بعد أن قصفت إيران منشآت للنفط والغاز في دول الخليج ما أدى إلى تعطل في الإنتاج.

إلا أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 4% ليسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام برنت خلال 11 عاما.

تحرك دولي

وفي بيان مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة.

وذكر للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الخميس "قلت له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك".