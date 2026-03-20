واشنطن: نفط إيران سيصل الموانئ في غضون أيام بعد رفع العقوبات

قال ⁠وزير ⁠الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الجمعة إن رفع العقوبات ⁠عن النفط الإيراني العالق على متن ⁠الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا في غضون ثلاثة أو أربعة أيام. وأضاف رايت في ⁠مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "في غضون ثلاثة ‌أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط ‌إلى ‌الموانئ".

وأمس الخميس ذكر وزير ‌الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد ترفع قريبا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق ⁠على متن ناقلات في ⁠البحر، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح ارتفاع الأسعار ⁠بسبب إغلاق إيران مضيق ⁠هرمز.

وقال بيسنت ⁠في برنامج (مورنينغز ويذ ماريا) على شبكة (فوكس بيزنس) "في الأيام المقبلة، قد نرفع العقوبات عن النفط الإيراني الموجود في البحر. وتبلغ كميته حوالي 140 ⁠مليون برميل".

وقال إن ضخ النفط الإيراني الخاضع للعقوبات في الإمدادات العالمية سيساهم في خفض أسعار الخام في غضون 10 أيام إلى 14 يوما القادمة.

منح استثناء

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل في معظم الأسبوعين الماضيين، نظرا لإغلاق إيران ‌مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ومنعها مرور ناقلات النفط.

واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا خطوة مماثلة بالسماح مؤقتا ببيع النفط الروسي الخاضع للعقوبات والعالق على متن ناقلات، وهو ما قال بيسنت إنه أضاف نحو 130 مليون برميل إلى الإمدادات العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قالت إنه مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمركية تأكيده أنه في حال خففت إدارة ترامب العقوبات ⁠المفروضة على النفط الإيراني، فسيكون أحد الخيارات هو ⁠منح استثناء مماثل للاستثناء المطبق على النفط الروسي، يسمح ببيع النفط الخام العالق في البحر ضمن إطار زمني محدد.

ونسبت الوكالة نفسها إلى مصدر طلب عدم نشر اسمه قوله إن أي إعفاء مُحتمل ⁠قد يُسرع من تحويل النفط المُوجه أصلا إلى الصين إلى الأسواق العالمية على نطاق أوسع، مما يُساعد ⁠على ضمان إمدادات كافية، ويُقلل من ⁠نفوذ إيران على مضيق هرمز".

إجراءات أخرى

وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتٍ أخرى لزيادة إمدادات النفط، بما في ذلك الإفراج الأحادي عن مخزونات من الاحتياطي الإستراتيجي، إضافة إلى الإفراج ‌المُنسق المشترك لمجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي والبالغ 400 مليون برميل.

وأكَد أن وزارة الخزانة "لن تُحاول قطعا" التدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط، لكنها ستتخذ ‌إجراءاتٍ ‌لزيادة الإمدادات الفعلية في محاولة لتعويض العجز الذي يتراوح بين 10 ملايين و14 مليون برميل يوميا والناجم عن إغلاق مضيق هرمز.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاهدة لكبح ارتفاع تكاليف الطاقة في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

وأدت ردود طهران إلى توقف شبه تام للشحن التجاري عبر مضيق هرمز، مما عرقل سلاسل إمداد الطاقة، إذ كان يمر نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي الحيوي في وقت السلم.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 10% في وقت سابق الخميس قبل أن يتراجع إلى زيادة بنسبة 5% عند 112,76 دولارا للبرميل.