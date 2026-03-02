توقع محللون أن يتجاوز متوسط سعر البنزين بسوق التجزئة في الولايات المتحدة 3 دولارات للغالون اليوم الاثنين للمرة ⁠الأولى منذ أكثر من 3 ⁠أشهر، في وقت أدت الحرب على إيران، المنتج الكبير للخام، إلى تعطل تدفقات النفط العالمية.

ويمثل ذلك خطرا كبيرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، ⁠حيث لا يزال التضخم مصدر قلق رئيسي للناخبين.

وزعم ترمب مرارا – وبشكل خاطئ في الغالب – أنه سبب انخفاض أسعار البنزين منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

ونقلت رويترز عن المحلل في شركة غاز بادي المعنية بمتابعة أسعار التجزئة باتريك دي هان قوله إن متوسط سعر البنزين قد يتجاوز 3 دولارات للغالون -اليوم الاثنين- للمرة الأولى هذا العام.

وأوضحت بيانات الشركة أن آخر مرة تجاوزت فيها الأسعار 3 دولارات على مستوى البلاد كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكنها انخفضت إلى 2.85 دولار في فبراير/شباط الماضي.

وقال دي هان في مدونة على الإنترنت بعد الضربات على إيران "سيتحرك النفط أولا. وسيتبعه البنزين – ولكن بشكل تدريجي".

وإيران واحدة من أكبر موردي النفط في العالم، و أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المرور في مضيق هرمز غير آمن في الوقت الحالي.

وللمضيق أهمية كبيرة في الخليج حيث يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي.

وتضررت 3 ناقلات على الأقل في المنطقة، وأعلنت شركات شحن كبرى أنها ستتجنب المضيق.

أسعار النفط تقفز

وقفزت أسعار النفط بـ13% إلى أعلى مستوياتها ⁠منذ أشهر ⁠اليوم الاثنين، حيث صعدت إيران وإسرائيل من هجماتهما مما أسفر عن أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن بمنطقة الخليج.

وارتفعت ⁠العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2025، في أول تداول للعقود الآجلة ⁠بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران واغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت.

كانت أسعار خام برنت قفزت -الأحد- بنسبة 8-10% لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل في التداولات خارج البورصة، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال رئيس مجموعة رابيدان إنرجي غروب الاستشارية في مجال الطاقة بوب ماكنالي إنه يبدو أن الإدارة الأمريكية مستعدة حتى الآن لقبول المخاطر السياسية الناجمة عن ⁠ارتفاع أسعار الخام من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

وأضاف ماكنالي "إنهم يدركون تماما هذه المخاطر، وأتوقع أنهم سيركزون ⁠على تقليص المدة التي تتحكم فيها إيران في تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز".

وأوضح ماكنالي أن البيت الأبيض قد يعلن أيضا عن استعداده للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أذن بسحب تاريخي من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في عام 2022 ⁠لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهي خطوة انتقدها ترمب وغيره من

الجمهوريين بشدة.

طلب موسمي

قال دي هان إن أسعار البنزين بالولايات المتحدة كانت ⁠ترتفع بالفعل قبل الهجوم الأمريكي على إيران، في وقت بدأت مصافي التكرير في الأسابيع الأخيرة ⁠في إنتاج وقود مناسب لأجواء الصيف أكثر تكلفة، وهو ما تفرضه اللوائح البيئية للحد من تلوث الهواء في الطقس الدافئ.

ويميل الطلب على البنزين إلى الوصول للذروة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات الصيفية.

وقال توم كلوزا، كبير مستشاري شركة غلف لتوريد الوقود "كنا نتوقع ارتفاع سعر البنزين إلى ما بين 3.10 و3.25 دولار للغالون في ظل ‌استقرار الأوضاع في الخليج. لكننا سنصل إلى هذا المستوى بسرعة".

وأضاف "تؤدي الأحداث التي شهدناها خلال الساعات الـ48 الماضية إلى ارتفاعات أكبر".

ويأتي ارتفاع السعر بعد انخفاضات استمرت لأشهر منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة في الأساس بارتفاع مستويات المخزون وضعف نمو الطلب.

وقد ‌توفر ‌المخزونات الكبيرة حماية من اضطرابات السوق العالمية وتخفف من حدة الارتفاعات الحالية في الأسعار.

وبلغت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 254.8 مليون برميل حتى 20 فبراير/شباط الماضي، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا، وفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة. وتكفي هذه

المخزونات 30 يوما.

وكان تقرير لواشنطن بوست حذر من أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى صعود عام في الأسعار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن ارتفاع سعر الوقود يمثل الهاجس الأكبر للمستهلكين الأمريكيين، محذرة من أن ارتفاع نسب التضخم في أميركا سيجعل خفض أسعار الفائدة مهمة صعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)

كما قالت الصحيفة إن اتساع نطاق الحرب قد يؤثر سلبا على بورصة وول ستريت في نيويورك، ويؤدي إلى تآكل المكاسب الاستثمارية التي تحدث عنها ترمب مؤخرا في خطاب حالة الاتحاد.