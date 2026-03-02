تأثيرات واسعة للحرب في إيران على أسواق المنطقة والعالم

انخفضت مؤشرات البورصات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ومنطقة الخليج مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والمخاوف بشأن تداعياتها، وارتفاع سعر النفط مع بدء المعاملات الاثنين.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعت بنسبة 1.5%، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.9%.

وسادت الأسواق حالة من القلق بشأن إمدادات النفط، حيث تجاوز سعره 82 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية ونسبة كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وفي أوروبا، انخفضت ‌الأسهم -اليوم الاثنين- في حين قفزت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠1.8 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف فبراير/شباط في التعاملات الصباحية.

وتراجع من ⁠أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة، مع تداول معظم القطاعات على انخفاض.

وقفزت أسهم شركات الطاقة الكبرى شل وبي. بي وتوتال إنرجيز بأكثر من 5% لكل منها، مستفيدة من صعود ‌النفط بنحو 13% بعد تعطل الشحن في مضيق هرمز الحيوي بسبب الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 25% بسبب المخاطر التي تهدد تدفقاته، فيما انخفض مؤشر "ستوكس-600" بنسبة 1.8%، وفق بلومبيرغ.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الحرب في إيران، والمخاوف بشأن ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، زادت من الضغوط على أسواق المال في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف بشأن إمكانية حدوث فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن قامت شركات التكنولوجيا بضخ استثمارات كبيرة فيه.

بورصات الخليج

وعلى مستوى البورصات في الخليج، انخفض مؤشر البورصة القطرية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ⁠كما انخفض مؤشر بورصة الكويت، وعلقت الإمارات ⁠التداول لمدة يومين.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة سوق المال في ⁠الإمارات أن بورصتي أبوظبي ودبي مغلقتان الاثنين والثلاثاء مستندة في القرار إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على أسواق المال في البلاد.

وانخفض المؤشر الرئيسي في قطر 3.7% مع تراجع في الأسهم المدرجة ‌عليه. وتفتح أسواق البلاد من الأحد إلى الخميس، لكن البورصة القطرية كانت مغلقة أمس الأحد في عطلة.

وانخفض مؤشر الكويت، الذي استأنف التداول بعد تعليقه الأحد بسبب "ظروف استثنائية"، ⁠3.3 %، مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 2.6%.

وخالف المؤشر في السعودية التوجه ⁠العام وارتفع بنسبة 1%، بعد يوم ⁠من انخفاضه بأكثر من 2%، مدفوعا بصعود سهم أرامكو 1.5%.

وارتفع المؤشر في سلطنة عمان أيضا بنسبة 1%، بينما تراجعت أسهم البحرين 0.1%.

تراجع بورصة اليابان

وفي اليابان انخفضت الأسهم وسعر صرف الين اليوم الاثنين وارتفعت السندات الحكومية في وقت ⁠لا يتوقع فيه ⁠المستثمرون نهاية قريبة للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وتراجع مؤشر نيكي 1.3% ليغلق عند 58057.24 نقطة مسجلا بذلك أكبر هبوط في 5 ⁠أسابيع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجل الين انخفاضا 0.6% إلى 156.95 للدولار.

وفي السياق قال كازونوري تاتيبي كبير الخبراء في شركة دايوا لإدارة الأصول لرويترز إن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% قد يؤدي إلى انخفاض صافي أرباح الشركات المدرجة على المؤشر توبكس بما يتراوح بين 1% إلى 2%.

وأضاف "هناك غموض يكتنف السوق بشأن ما إذا كانت الحرب ⁠ستستمر لفترة طويلة أم ستنتهي قريبا. وإذا تصاعدت، فإن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر سلبا على أرباح الشركات اليابانية".

الإقبال على الملاذات الآمنة

ومع وجود حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن نطاق الحرب على إيران وما يمكن أن تسفر عنه، ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، ومن بينها الذهب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.72 % إلى 5368.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.58 % إلى 5382.60 دولارا.

ويأتي الصعود الأخير للذهب على خلفية ارتفاع بنسبة 64 % في عام 2025، ⁠مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات ⁠قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية.