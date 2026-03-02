"بلاتس" تعلق تقييمات نفطية بسبب اضطرابات مضيق هرمز

أعلنت ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس المتخصصة في معلومات أسعار النفط تعليق العطاءات والعروض الخاصة بتقييم أسعار المنتجات النفطية المكررة في الشرق الأوسط التي تمر عبر مضيق هرمز، وذلك على خلفية اضطرابات الشحن الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقالت الوكالة في مذكرة أرسلتها إلى المشتركين إنها علقت اعتبارا من اليوم الثاني من مارس/آذار الحالي وحتى إشعار آخر نشر طلبات الشراء والعروض ضمن عملية تقييم سوق المنتجات المكررة في المنطقة التي تشمل عمليات تحميل من موانئ الخليج تتطلب العبور عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الشركة، وهي من أبرز مزودي المؤشرات المرجعية لأسواق النفط والوقود عالميا، أنها تجري أيضا مراجعة لآلية تسعير النفط الخام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها ستعلن قرارها بشأن إمكانية تسليم نفط المنطقة من موانئ الخليج عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة (06:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت في مذكرتها أن هذه المراجعة جاءت بعد إبلاغ متعاملين في السوق بأن شركات شحن كبرى أوقفت عبور مضيق هرمز وسط مخاوف متزايدة على السلامة عقب غارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

مضيق هرمز ومعيار دبي

يعد مضيق هرمز ممرا مائيا حيويا يربط الخليج ببحر العرب وتمر عبره شحنات تعادل نحو 20% من الطلب العالمي على النفط قادمة من السعودية والإمارات والعراق وإيران والكويت، إضافة إلى ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات مكررة أخرى.

ويعتبر تقييم بلاتس اليومي لأسعار النفط الخام في دبي معيارا رئيسيا تعتمد عليه شركات النفط والمتعاملون لتسعير ملايين البراميل من خام الشرق الأوسط ومشتقاته، ما يجعل أي تعديل في آلية التقييم ذا تأثير مباشر على الأسواق.

إعلان

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات استمرار التوتر على الإمدادات العالمية وسلاسل الشحن البحري.