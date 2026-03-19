"خطر الـ100 دولار".. صندوق النقد يرسم ملامح أزمة اقتصادية قادمة جراء الحرب على إيران

قال صندوق النقد الدولي، اليوم ⁠الخميس، إنه ⁠يراقب عن كثب التطورات في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما ينتج عنها من اضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرا من أن ⁠الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو على الصعيد العالمي.

وأدت الحرب على إيران إلى تعطيل شحنات النفط ⁠والغاز الطبيعي المنقولة بحرا، ما رفع أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين إن "المؤسسة المالية العالمية لم تتلق أي طلبات رسمية للحصول ‌على تمويل طارئ، لكنها على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء".

وأضافت أن مسؤولي صندوق النقد الدولي يتواصلون بنشاط مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وكذلك مع المؤسسات الإقليمية. وتابعت "تأثير الحرب سيعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها".

وفي هذا الصدد، سيدرج صندوق النقد الدولي "الحرب على إيران" في توقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة، التي ستصدر في ⁠منتصف إبريل/نيسان المقبل، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ⁠الدولي والبنك الدولي.

واستشهدت جولي "بقاعدة عامة" لصندوق النقد الدولي مفادها أن "كل زيادة 10% في أسعار الطاقة، إذا استمرت لمدة عام تقريبا، ستؤدي إلى زيادة قدرها 40 ⁠نقطة أساس في التضخم العالمي وانخفاض في الناتج 0.1% إلى 0.2%".

وإذا ظلت أسعار ⁠النفط فوق 100 دولار لمدة عام، ⁠فسيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة على التضخم والناتج الاقتصادي العالمي.

وقالت جولي إن البنوك المركزية يجب أن تراقب ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات ‌التضخم مستقرة.

وأضافت أن التقييم الأولي لصندوق النقد الدولي هو أن الحرب ستضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها لم ‌تقدم ‌تفاصيل محددة. وأشارت إلى أن الكثير سيعتمد على قدرة الدول على استئناف تصدير إمدادات النفط والغاز.