واصلت أسعار النفط الارتفاع مع استهداف منشآت للطاقة في الخليج واستمرار توقف الملاحة في مضيق هرمز ورفض دول أوروبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشاركة في تأمين ناقلات النفط بالمضيق.

ووصفت وكالة بلومبيرغ الحرب في الخليج بأنها تحولت إلى حرب أسعار النفط، إذ تسعى طهران إلى الحد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية لرفع سعره، الأمر الذي يزيد الضغوط على ترمب لوقف الحرب.

وارتفع سعر النفط من خام برنت لأكثر من 104 دولارات للبرميل من خام برنت الثلاثاء، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط.

وكان لافتا ارتفاع أسعار خامات نفط خليجية لمستويات قياسية، ومن بينها نفط عمان والكويت، الأمر الذي يوضح وجود طلب كبير عليها في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خامات نفط الشرق الأوسط ارتفعت ⁠إلى مستويات ⁠غير مسبوقة وصارت الأغلى عالميا، في وقت تتراجع فيه التداولات بسبب الحرب ⁠الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي هذا التقرير نرصد أشهر 10 خامات من النفط وتأثير الحرب عليها.

1-خام برنت

خام برنت هو المعيار الرئيسي للنفط في العالم، ويرجع الاسم أصلا إلى النفط المستخرج من بحر الشمال في النرويج وبريطانيا، والذي يمثل أحد أهم مراكز إنتاج النفط في أوروبا.

ويستخدم خام برنت لتسعير أكثر من 70% من النفط المنقول بحرا عبر العالم، وارتفع سعر برميل النفط منه إلى أكثر من 104 دولارات الثلاثاء متراجعا قليلا عن مستوى 106 دولارات الذي سجله الاثنين.

وسجل السعر زيادة تراكمية بلغت 40% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

2-خام غرب تكساس الوسيط

يُستخدم خام غرب تكساس الوسيط معيارا لتسعير النفط في أمريكا الشمالية، ويرجع اسمه لولاية تكساس التي تتركز فيها صناعة النفط الأمريكية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% الثلاثاء، إذ وصل إلى 98.32 دولارا للبرميل. وكان ارتفع إلى 99.68 دولارا للبرميل الاثنين.

وإجمالا ارتفع خام غرب تكساس بنحو 50% منذ بدء الحرب على إيران.

3-خام عُمان

يحظى خام عمان بطلب كبير في الأسواق الآسيوية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره لمستويات كبيرة بعد الحرب في إيران.

ويتميز خام عمان بأنه متوسط الكثافة، ويحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، مما يعني سهولة تكريره.

وتجاوز سعر نفط عمان تسليم مايو/أيار المقبل حاجز 152 دولارا للبرميل الثلاثاء، مرتفعا بنحو 5 دولارات في يوم واحد، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وسجل سعر نفط عمان، الثلاثاء، سعرا بلغ 152.6 دولارا للبرميل، مقابل 147.79 دولارا للبرميل في معاملات الاثنين.

4-خام الكويت

يندرج خام الكويت بين النفط المتوسط إلى الثقيل، وهو أحد المعايير الهامة للنفط في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 5.58 دولارات ليبلغ 148.62 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين، وذلك مقابل 143.04 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

5-الخام الخفيف العربي السعودي

يمثل الخام الخفيف العربي السعودي أحد المعايير الرئيسية للنفط في منظمة أوبك، نظرا لأن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويتميز الخام السعودي بأنه متوسط الكثافة، وهو من أكثر خامات النفط تداولا في الأسواق العالمية.

وقفز سعر الخام السعودي لأكثر من 120 دولارا للبرميل بعد حرب إيران، ويتم تداوله عادة بسعر يفوق سعر خام برنت.

6-خام برمان أبو ظبي

يتميز بأنه نفط خفيف، وبه نسبة منخفضة من الكبريت، ويتم تصديره أساسا عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين واليابان والهند.

ولا يتطلب تصدير الخام عبر ميناء الفجيرة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما يمنحه ميزة في الوقت الحالي مع إغلاق المضيق.

وارتفع سعر خام برمان إلى نحو 110 دولارات للبرميل بعد اندلاع حرب إيران، لكن سعره ظل قريبا من خام برنت.

7-خام أورالس الروسي

يعد خام أورالس الخام الرئيسي لصادرات روسيا من النفط، وهي من أكبر المنتجين خارج منظمة أوبك، حيث بلغ إنتاجها نحو 9 ملايين برميل في عام 2024 وفق بيانات وكالة الطاقة العالمية.

ويتم عادة تسعير خام أورالس استنادا إلى نسبة خصم من سعر خام برنت، نظرا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا في 2022.

وارتفع سعر النفط الروسي مؤخرا بعد أن قررت وزارة الخزانة الأمريكية السماح بشكل مؤقت بشرائه لتخفيف الضغط على أسواق الطاقة، وكان يتم تداوله في حدود 50 إلى 60 دولارا للبرميل.

8-خام ميري الفنزويلي

خام ميري هو المعيار الأساسي للنفط الذي تصدره فنزويلا، وهو نفط ثقيل جدا وبه نسبة مرتفعة من الكبريت، الأمر الذي يعني أنه يتطلب معامل خاصة قادرة على تكريره.

وتوجد معامل تكرير النفط القادرة على التعامل مع خام ميري الفنزويلي في الولايات المتحدة والصين والهند.

ويتم تسعير خام ميري على أساس نسبة خصم من سعر خام برنت، تبلغ في المتوسط نحو 6 دولارات، مما يعني أن سعره ارتفع مع الحرب في إيران إلى نحو 98 دولارا للبرميل.

9-خام بوني لايت النيجيري

يتميز خام بوني لايت النيجيري بأنه نفط خفيف ويمكن تكريره بسهولة، ويتمتع بطلب مرتفع في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وتنتج نيجيريا نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، وهي من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.

وارتفع سعر النفط من خام بوني لايت لأكثر من 100 دولار للبرميل منذ بداية حرب إيران.

10-خام لولا البرازيلي

يتميز خام لولا بأنه نفط متوسط إلى خفيف، ويتم استخراجه من المياه على سواحل البرازيل.

كما يتميز خام لولا بأنه يسهل تكريره، ويمكن الحصول على كميات جيدة من المشتقات، مثل البنزين والديزل، بعد تكريره، مما يرفع الطلب عليه خاصة بالنسبة لمعامل التكرير الحديثة.

ويتم تسعير خام لولا استنادا لسعر خام برنت، مع خصم بسيط أحيانا، الأمر الذي يعني أن سعره ارتفع لأكثر من 100 دولار مع اندلاع حرب إيران.

ارتفاع تاريخي لسعر نفط عمان.. لماذا؟

وأوضح الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في حديث للجزيرة نت أن الارتفاع التاريخي لنفط عمان يرجع لمجموعة من العوامل، منها أنه متوسط الكثافة ولا تزيد نسبة الكبريت فيه عن 1.5%، وهذه نوعية مرغوبة في أسواق النفط.

وأضاف البزركان أن نفط عمان يتميز بقربه من محطات التكرير في الهند وفي آسيا عموما، كما أنه يتم تصديره من سلطنة عمان مباشرة دون المرور بمضيق هرمز.

وأوضح أن الأسواق مندفعة لشراء نفط عمان لأنه يحل لها مشكلة عدم توفر مصادر النفط الهامة القادرة على عبور مضيق هرمز.

وفي السياق أوضح الخبير في شؤون النفط سليمان الخطاف -في منشور على منصة إكس– أن خام عمان حطم الرقم القياسي السابق لسعر النفط وهو 144 دولارا للبرميل والمسجل في 2008.

وأشار الخطاف إلى أن أسواق النفط معقدة، فمثلا يتداول برنت الآن على تسليم شهر مايو/أيار، والمسافة بين بحر الشمال والمصافي الهندية او الصينية حوالي 50 يوما، بينما المسافة بين عمان والمصافي الهندية حوالي 2-3 أيام، وبينها وبين الصين نحو 10-12 يوما.

وأضاف أن كل هذه العوامل يتم أخذها في الاعتبار عند تسعير النفط، وتفسر سبب اختلاف الأسعار بين خاماته.

أعلى 10 أسعار لخامات النفط

وفيما يلي أعلى 10 أسعار لخامات النفط اعتمادا على بيانات موقع "أويل بريس" بشأن تداولات أمس الثلاثاء، مع ملاحظة أن الأسعار بالدولار لبرميل النفط، وهي خاصة بالعقود المستقبلية، وتتغير بشكل فوري:

1-خام الكويت: 148.62

2-خام عمان: 147.80

3-السلة الهندية لخامات النفط: 142.69

4-خام دبي: 129.90

5- سلة أوبك لخامات النفط: 128.99

6-العربي الخفيف السعودي: 127.05

7- خام مارس الأمريكي: 119.27

8-خام مربان أبو ظبي: 111.50

9-خام الساحل الغربي الأمريكي: 107.70

10-خام برنت: 102.68