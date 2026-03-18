قفزة في أسعار الغاز والنفط بعد استهداف حقل بارس في إيران

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أسعار النفط والغاز قفزت بعد استهداف إسرائيل حقل بارس للغاز في إيران، والذي يمتد إلى حقل الشمال في قطر، ويعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وارتفع سعر النفط من خام برنت، وفق فايننشال تايمز، بنسبة 5% ليصل إلى 109 دولارات للبرميل، كما ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية بنسبة 6.6% ليصل إلى 55 يورو لكل ميغاوات ساعة (اليورو يساوي 1.15 دولار).

وتعتمد إيران على الغاز الطبيعي في توليد نحو 85% من احتياجات سكانها من الكهرباء، وفقا للصحيفة، الأمر الذي يوضح الأهمية البالغة لقطاع الغاز الطبيعي بها.

وتراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية وسط مخاوف من تبعات استهداف منشآت الطاقة، إذ انخفض مؤشر ستاندر آند بورز-500 بنسبة 0.4%.

حرب اقتصادية شاملة

ونقلت الصحيفة عن محافظ عسلوية، التي تضم منشآت الغاز المستهدفة، قوله إن الضربات التي استهدفت حقل بارس الجنوبي تعني أن الحرب تحولت إلى "حرب اقتصادية شاملة".

وفي السياق ذكرت وكالة بلومبيرغ أن إيران نشرت قائمة من مواقع الطاقة في الخليج، وقالت إنها ستستهدفها بعد أن استهدفت إسرائيل حقل بارس الإيراني للغاز.

وأضافت بلومبيرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علق العمل مؤقتا بقانون للشحن البحري يعود تاريخه إلى قرابة قرن، في مسعى لخفض تكاليف موارد الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وعلّق ترامب لمدة 60 يوما العمل بقانون جونز، الذي يحظر على السفن الحاملة أعلاما أجنبية نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الخطوة "تهدف إلى التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط".

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أسعار النفط قفزت إلى 110 دولارات للبرميل بعد أن أعلنت إيران استهداف حقل بارس للغاز، على الرغم من أن الأسعار تراجعت بشكل طفيف في بداية معاملات الأربعاء.

وأنخفضت أسعار النفط إلى 103 دولارات للبرميل بعد الاتفاق بين العراق وإقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء في تركيا.

ونقلت الصحيفة عن روبرت يوغر، محلل السلع بشركة "ميزوهو" للاستثمارات المالية أنه "من غير المحتمل أن تخفف إيران من قبضتها على مضيق هرمز إذا تم استهداف منشآت الطاقة بها".